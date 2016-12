Rottweil Dreistigkeit und Fingerfertigkeit bei Fahrzeugkontrolle verblüfft

Eine 41-jährige Frau war in südlicher Richtung unterwegs. Schon früh fiel der Frau ein Auto auf, das relativ dicht aufgeschlossen hatte und ihr bis Sulz am Neckar folgte. Kurze Zeit später, gegen 18.15 Uhr, bemerkte die 41-Jährige im Rückspiegel, dass an dem ihr folgenden Pkw eine rote Laufschrift "Stop Polizei – Bitte halten" aufleuchtete.

Aus diesem Grund steuerte die Frau einen Parkplatz zwischen Sulz und Rottweil an, vermutlich den Parkplatz Harthausen. Dort stiegen zwei Männer in ziviler Kleidung aus dem scheinbar zivilen Polizeifahrzeug aus und gaben sich gegenüber der Frau als Polizeibeamte zu erkennen. Auf Bitten der 41-Jährigen zeigten die Unbekannten "Dienstausweise" in Scheckkartenformat vor.

Die beiden Männer gaben der Frau zu verstehen, dass die Beleuchtung an ihrem Auto zu hoch eingestellt sei. Die vermeintlichen Beamten gaben vor, Fahrzeug und Geldbeutel nach Drogen durchsuchen zu wollen, ebenso einen Alkoholtest machen zu müssen. Zudem vollzogen die "Beamten" eine scheinbare Phonmessung an dem Auto der 41-Jährigen. Anschließend forderten die Männer die sofortige Bezahlung von 300 Euro "Strafe", da das Fahrzeug angeblich zu laut sei.