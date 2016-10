Rottweil Drei Experten beantworten Fragen

Darüber hinaus hat es fast jeder mit dem Thema Pflege hautnah zu tun: in der Familie, im Bekanntenkreis oder sogar beruflich. Anfang des Jahres ist das Pflegestärkungsgesetz II in Kraft getreten. Entscheidende weitere Änderungen in der Pflegeversicherung ergeben sich zum 1. Januar 2017. So gibt es statt der bisherigen drei Pflegestufen künftig fünf Pflegegrade.

Doch was bedeutet das für Versicherte? Wie sieht es mit der pflegerischen Situation im Landkreis Rottweil aus? Und was tun, wenn ein Familienmitglied zum Pflegefall wird? Solchen Fragen gehen wir in unserer neuen Serie zum Thema Pflege nach.

Mit allen Fragen zur Reform der Pflegeversicherung sind Sie, liebe Leser, richtig bei unserer Telefonaktion am Mittwoch, 26. Oktober. Zwischen 10 und 12 Uhr sitzen drei Experten der AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg am Telefon und beantworten ihre Fragen zum Pflegestärkungsgesetz II.