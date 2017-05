Rottweil Drei Ehrensalut zur Fahnenweihe in Schramberg

Pünktlich um 10 Uhr am Samstagmorgen marschierten die Bürgerwehren aus Rottweil, Wolfach und Haslach auf dem Rathaus-Vorplatz in Schramberg auf. Nach der Begrüßung durch den Veranstalter erfolgte durch Pfarrer Meinrad Hermann die Fahnenweihe. Diese ist ein Abbild der Bannerfahne Kaisers Karl V. Der verlieh vor 470 Jahren Rochus Merz von Staffelfelden das Marktrecht für Schramberg. Nach der Weihe gaben Mitglieder der Bürgerwehr einen Ehrensalut an der Fahne ab.

Beim Festumzug trugen die Trachtenfrauen der Bürgerwehr Haslach die Fahne zum Festplatz, gefolgt von den Mitgliedern der Bürgerwehren Wolfach, Haslach und Rottweil. Auf dem Festplatz gaben die Mitglieder der Bürgerwehr Rottweil noch zwei Salute ab. Dieter Prirsch und Jürgen Henne dankten den Mitgliedern für das gelungene Mitwirken und die sehr gute Präsentation für den Verein und die Stadt Rottweil. Bei solchen Veranstaltungen könnten immer wieder neue Kontakte geknüpft werden, resümierte Dieter Prirsch, Vorsitzender der Bürgerwehr.

Nach der außerordentlichen Hauptversammlung am Samstag, 3. Juni, im "Goldenen Becher" wird sich die Bürgerwehr vom 21. bis 23. Juli zur 1250-Jahr-Feier Villingens mit einem Lager, bei der Beschießung der Stadt und am Umzug beteiligen.