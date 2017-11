Rottweil Dr. Mathias Kunz wird neuer Stadtarchivar

Neben den klassischen Archivaufgaben der Sammlung, Erschließung und Bereitstellung von archivwürdigen Materialien ist der Rottweiler Stadtarchivar auch "Hüter" des großen geschichtlichen Erbes der ehemaligen Reichsstadt und ältesten Stadt Baden-Württembergs. Auch Vorträge, Ausstellungen und Publikationen gehören zu seinen Aufgaben.

Kunz ist als Stadtarchivar zudem Geschäftsführer des Geschichts- und Altertumsvereins. Die Stelle ist im Fachbereich Kultur, Jugend und Tourismus bei Rottweils Kulturamtsleiter Marco Schaffert angesiedelt. "Uns ist eine profunde Kenntnis der Historie bei den Bewerbern wichtig gewesen", berichtet Schaffert über das Auswahlverfahren. So habe man neben der Qualifikation für das Archivwesen eine wesentliche Gewichtung im historischen Bereich gelegt.

Dr. Mathias Kunz bringt das alles mit. Der in Karlsruhe geborene und derzeit dort auch lebende 43-Jährige hat Geschichte und Romanistik an der Universität Heidelberg und als Stipendiat an der Universität Lyon studiert. 2009 promovierte er an der Universität Heidelberg zu einem historischen Thema. Forschungsaufenthalte führten ihn unter anderem auch nach Frankreich und Österreich.