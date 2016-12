Rottweil Domkapitular spendet Sakrament

Rottweil-Hausen. In der Hausener Kirche fühlen sich die 18 Jugendlichen zuhause, die am Samstagabend durch Domkapitular Uwe Scharfen- ecker das Sakrament der Firmung empfingen. Der Festgottesdienst stand unter dem Thema "Wo ist Gott?". Diese Frage hatten die Firmlinge in den Wochen zuvor Menschen aus verschiedenen Altersgruppen gestellt.