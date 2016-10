Kreis Rottweil (vp). Der CDU-Kreisverband erwartet bei seinem Neujahrsempfang am Freitag, 17. Februar, Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU). Die öffentliche Veranstaltung findet in der Stadthalle in Rottweil statt. Zum Neujahrsempfang sind interessierte Bürger eingeladen. Stefan Teufel, Kreisvorsitzender und CDU-Landtagsabgeordneter, erklärt dazu, dass ihm die Themen Talstadtumfahrung Schramberg, Ertüchtigung der Gäubahn beziehungsweise eine Rückkehr der Neigetechnik sowie die Digitalisierung wichtig seien. Dabei nennt Teufel das Schlagwort Industrie 4.0 und die Mobilität der Zukunft.