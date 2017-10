Rottweil Diese Herbstferien werden besonders bunt und gruselig

Am Freitag, 3. November, zieht es das KiJu-Team zu "Escape the Room" nach Reutlingen. Abfahrt ist um 11.45 Uhr am Kapuziner. Die Teilnahmegebühr beträgt 20 Euro einschließlich Fahrt und Eintritt. Mitzubringen sind ein Vesper und Getränke.

Zum Abschluss der Woche geht es am Samstag, 4. November, ins Badkap nach Albstadt. Abfahrt ist um 12 Uhr am Kapuziner (Gebühr: zehn Euro einschließlich Fahrt und Eintritt). Mitzubringen sind Badesachen, Vesper und Getränke.

Außerdem steht im Jugendtreff auf dem Hegneberg vom Mittwoch, 1., bis Freitag, 3. November, ein dreitägiges Filmprojekt für Kinder und Jugendliche zwischen acht und 14 Jahre an. Hier ist eine Anmeldung erforderlich.

Während der Herbstferien pausieren beim KiJu die Kinderwerk­statt und die Kinderküche. Weiter geht es ab Dienstag, 7. November. Dann werden Trommeln hergestellt, eine Woche später Drachen gebastelt. In der Kinderküche geht es am Mittwoch, 8. November, wieder an die Töpfe. Gemeinsam wird eine Linsensuppe gekocht. Am 15. November steht dann selbstgemachtes Apfelmus mit Waffeln auf dem Speiseplan. Los geht es jeweils um 15.30 Uhr. Die Kosten liegen bei 50 Cent pro Nachmittag. Es ist keine Anmeldung notwendig. Die Anmeldung zu den Ausflügen, der Halloween-Aktion und dem Filmprojekt am Hegneberg ist bis Freitag, 27. Oktober, möglich.

Weitere Informationen: Telefon 0741/49 43 72 oder 49 42 96 www.kijuversum.de