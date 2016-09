Rottweil Diese Augen!

Als Junge war er zusammen mit Zürn bei den Münstersängerknaben. "Ich hab nichts ausgelassen", meint Lettenmayer schelmisch. Die Sängerknaben seien die kleinen Superstars gewesen. "Wir waren beim Adenauer, wir waren zweimal in Rom." Herbert Zürn erzählt: Für den Auftritt zum 77. Geburtstag des Bundeskanzlers "hat jeder eine Tafel Schokolade gekriegt". Mit dem Stimmbruch war dann erst mal Schluss mit Singen, da gründeten die Jungs eben eine Pfadfindergruppe.

Nach der Schule, zunächst am Kriegsdamm, ab der fünften Klasse die damals neue Konrad-Witz-Schule, machte Lettenmayer eine Autoelektriker-Lehre beim Bosch-Dienst Huber und Stadelmann. "Dann hab ich gesagt: Ich muss hier raus." Er schrieb kurzerhand an die Bundeswehr, um früher eingezogen zu werden. So kam der Rottweiler Bursche nach Bayern. Während des Wehrdiensts, der sich wegen des Mauerbaus ausdehnte, machte er mittlere Reife und absolvierte sogenannte Vorsemester. Schließlich studierte er Elektrotechnik am Münchner Polytechnikum.

Als Siemens-Praktikant hatte er im Nationaltheater der bayrischen Hauptstadt zu tun. "An dem Abend hab ich meinem Stiefvater einen Brief geschrieben: ›Ich werde Schauspieler‹", erzählt der 75-Jährige. Schon damals wusste er, was er will: Er wurde an der renommierten Otto-Falckenberg-Schule aufgenommen. Die großen Schauspieler, die ihn dort laut Prospekt unterrichten sollten, habe er allerdings kaum gesehen, weil sie ständig irgendwo Engagements hatten. Nach einem Jahr wechselte er deshalb auf die Zerboni-Schule.

Sieben Jahre lang arbeitete Horst Lettenmayer als Schauspieler. "Da wartest du auf die große Karriere." Zumeist neben dem Telefon, sagt er. "Es ist furchtbar." Sein Geld habe er in der Zeit "als fliegender Hausmeister verdient." Allerdings war er auch als Synchronsprecher gefragt: So lieh er dem Ameisenoffizier in "Biene Maja" die Stimme. Und Horst Lettenmayer bekam in dieser Zeit die Rolle seines Lebens.

1970 wurde er vom Bayerischen Rundfunk zu Probeaufnahmen eingeladen. 400 Mark habe er bekommen und die Aussage: Wenn wir das nehmen, dann machen wir es noch mal richtig, mit Vertrag. "Ich bin gerannt, und habe gemimt", sagt Lettenmayer. Anschließend habe er nichts mehr gehört. "Und dann ist der ›Tatort‹ gelaufen."

Dass der Vorspann seit 46 Jahren so über die Bildschirme flimmert, hätte wohl niemand erwartet. Weitere Gage hat Lettenmayer nie dafür bekommen. Vor Jahren zog er deshalb vor Gericht, aber scheiterte. "Es geht nicht ums Geld, es geht um die Gerechtigkeit", erklärt er.

Dem Fernsehen hat er längst den Rücken gekehrt, aber er sei noch immer Schauspieler und Regisseur. "In der Firma." Nach den sieben Jahren kehrte Horst Lettenmayer nämlich an die Hochschule zurück und beendete sein Studium. 1979 gründete er dann ein Unternehmen für Beleuchtungstechnik. Und sorgt wieder für Aufsehen: So stammt die Beleuchtung des Théâtre du Capitole in Toulouse von ihm, und selbst auf Schloss Balmoral gibt es Lettenmayer-Leuchten. Und an der neuen Orgel in der Ruhe-Christi-Kirche. Er bleibt halt ein Hansdampf in allen Gassen.