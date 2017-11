Rottweil Diebe klauen Brunnen

Rottweil. Dreiste Diebe haben aus einem Garten in Rottweil einen Brunnen mit rund 250 Kilogramm Gewicht sowie Steinfiguren gestohlen. Vermutlich unter zu Hilfenahme eines technischen Geräts, so die Polizei, transportierten die Diebe ihre Beute am Dienstag, im Zeitraum zwischen 6 und 13 Uhr aus einem Gartengrundstück in der Ferdinand-Meßmer-Straße ab. Die Ganoven hatten es nicht nur auf einen Steinbrunnen mit einer Höhe von etwa 1,50 Meter und einer Breite von 60 Zentimetern, sowie dem stattlichem Gewicht von 250 Kilogramm abgesehen. Zudem klauten sie noch zwei Statuen, eine etwa 30 Zentimeter hoch und sieben Kilo schwer, die andere 70 Zentimeter groß und etwa 50 Kilogramm schwer. Der Wert der steinernen Objekte beträgt etwa 350 Euro. Das Polizeirevier Rottweil, Telefon 0741/47 70, hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.