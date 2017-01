Rottweil Dieb lässt Spendenbox mitgehen

Rottweil.Die Polizei hat nach einem Diebstahl in einem Rottweiler Friseursalon einen dringend Tatverdächtigen festgenommen. Ein Mann hatte den Salon in der Oberamteigasse am Mittwoch gegen 10.15 Uhr betreten. Offenbar war er zielstrebig in Richtung Trinkgeldbehälter und zu einer Spendenbox gelaufen, die er an sich nahm. Anschließend verließ er das Geschäft wieder. Der Täter erbeutete laut Polizeiangaben einen dreistelligen Betrag an Spenden sowie einige Euro Trinkgeld. Zunächst wurde nach dem Täter gefahndet. Aufgrund der Hinweise eine Zeugin nahm die Polizei allerdings noch am Mittwochvormittag einen 24 Jahre alten Mann vorläufig fest.