Rottweil (apf). Da sage noch einer, Politiker verbreiten "alternative Fakten". Mindestens zwei von ihnen geben Wahres von sich. Und dies – dankenswerter Weise – nicht im DIN-A4-Format, sondern auf übermannsgroßen Plakaten an prominenter Stelle in Rottweil wie am Heimburger-Kreisverkehr. Und nicht nur wochenlang vor der Bundestagswahl, sondern auch noch in den Tagen danach. Martin Schulz’ Botschaft lautet: "Es ist Zeit", jene von Christian Lindner: "Warten wir nicht länger". Botschaften, die Männer der Tat beherzigen sollten. Es ist nämlich wirklich Zeit, diese Plakate abzubauen. Länger warten sollten sie nicht mehr.