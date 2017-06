Rottweil Die wilden Piraten erkunden im Kanu die Donau

Dort angekommen mussten sie direkt ihre Tauglichkeit zum Piraten beweisen, indem sie auf Edelsteinsuche gingen und unter der Todesbrücke hindurch über die Donau kletterten. Am Nachmittag kämpften die Schüler dann im Piratenbattle in vielen aufregenden Challenges für ihr Klassenteam. Dabei mussten Kanonen geladen, ein Fluss überquert, der Piratengang geübt und mit dem Katapult gegnerische Schiffe getroffen werden. Ein besonderer Preis wartete auf das Gewinnerteam – ein echter Haifischzahn und so wurde bis zum Ende mit voller Kraft gekämpft. Und natürlich durfte eine Mannschaftsflagge und auch ein richtiger Schlachtruf nicht mehr fehlen. "6a – na klar" brüllten die Schüler, was die Parallelklasse mit "Tomaten sind zu teuer – wir schießen jetzt mit Feuer!" lautstark entgegnete.

Am zweiten Tag stand die Kanutour auf dem Programm. Mit Schwimmwesten und Paddeln bepackt, und nach einer kurzen Übungsphase, ging es direkt los. Bei herrlichem Sonnenschein und durch wundervolle Natur paddelten sie alle flussabwärts. Besonders aufregend war für Schüler wie Lehrer, das Kanu ein Wehr und die Wasserrutsche hinunter zu lenken und die gekenterten Kanus wieder flott zu machen. Obwohl es für Piraten nichts Schöneres gibt, als sich frei über dieses unbekannte Gewässer zu bewegen, waren sie bei der Ankunft an der Ausstiegsstation abgekämpft.

Das leckere Abendessen machte die Schüler wieder fit und so konnten beim Piratenbingo im Gewölbekeller viele tolle Gewinne eingesteckt werden. Alle waren scharf auf den leuchtenden Totenkopf. Später konnten die Sechstklässler bei lauter Musik coole Dance-Moves in der Disko tanzen, oder bei leckeren Snacks einen Film schauen.