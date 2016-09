Rottweil Die wichtigsten Pflöcke reingerammt

Die zwei großen Umzüge stehen im Zentrum

Im Zentrum der Konzeption stehen aber natürlich die beiden großen Umzüge am Samstagabend (19 Uhr) und am Sonntagnachmittag (14 Uhr). Die Koordination der Zünfte, Traufenbeleuchtung, Sicherheitskonzepte, Verlauf, Belebung der Innenstadt, Zuschauerströme, Ordner – die Themen sind vielfältig und immer wieder abzustimmen. Dass Feuerwehr, Polizei und Stadtverwaltung in all diese Überlegungen einbezogen werden, ist entscheidend für den reibungslosen Ablauf.

Gearbeitet wird auch an einem Ausstellungskonzept: Ab dem Narrentag wird eine vierteilige Ausstellung realisiert, die bis Aschermittwoch zu sehen sein wird. "Mit dem Forum Kunst, der Kunststiftung Erich Hauser und der Stadt, hat die Narrenzunft Partner im Boot, die uns mit Ideen, aber auch mit ihrer Power optimal unterstützen", meint Helmut Kleiter, im Veranstaltungsteam der Hauptverantwortliche für diesen Part. Vorgesehen sind außergewöhnliche Einblicke in die "Rottweiler Fasnet" und in die Welt der Larven. Die Rottweiler Einzelhändler und Gewerbetreibende mit "Schaufenster" sollen in das Konzept eingebunden werden. Im Herbst wird es dazu konkrete Informationen geben.

Die Liste der Themen wird zur Zeit bei den fünf Veranstaltungs-Wadelkappen jeden Tag etwas länger – ab September werden die Themen endgültig geplant: Narrenbaum setzen, Standlokale für die vier Zünfte, Detailplanungen für die Empfänge, das Security-Konzept, die Abstimmung mit dem Ausschuss Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit, die Information der Beteiligten. Am Ende sind es drei große Überschriften, die diesen Ausschuss bewegen: die Umzüge, die vier Ausstellungen, die Empfänge und begleitenden Veranstaltungen.