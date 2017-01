Rottweil Die wichtigsten Informationen fürs närrische Wochenende

Rottweil. Das Warten hat ein Ende: Gestern Abend wurde in den Dutzenden Besen und Gastronomiebetrieben in der Rottweiler Innenstadt bereits gefeiert, heute Vormittag wird der Narrentag offiziell eröffnet. Hier folgt ein Überblick über die wichtigsten Infos. Programm: Los geht es am heutigen Samstag um 11 Uhr mit dem Narrenbaumstellen der Zimmermannsgilde Überlingen vor der Kapellenkirche. Anschließend bleibt viel Zeit zum Feiern, etwa in den Besenwirtschaft. Um 19 Uhr steht dann der Sternlauf der Viererbund-Zünfte auf dem Programm. Dieser gipfelt im Schuttigfeuer auf dem Hauptstraßenkreuz. Die Narrenmesse wird am Sonntag ab 9.30 Uhr in der Kapellenkirche gefeiert. Anschließend, gegen 11 Uhr, beginnt das Frühschoppenkonzert der vier Stadtkapellen im Kapuziner. Um 14 Uhr startet der große Umzug, der vom Café Herz an den Friedrichsplatz führt. Als Krönung spielen die Stadtkapellen am Hauptstraßenkreuz die Narrenmärsche. Übrigens: In den Besen kann von Samstag auf Sonntag durchgefeiert werden. Verkehr: Grob gesagt ist die Innenstadt am Wochenende für den Verkehr gesperrt. Dies betrifft – teils zu unterschiedlichen Zeiten – die Hochbrücktorstraße, die Neu-, Wald- und die Flöttlinstorstraße. Heute Abend werden zusätzlich der Kriegsdamm, der Friedrichs- platz, die Untere Hauptstraße, die Hochbrücktorstraße und die Königstraße im Bereich zwischen der Einmündung der Marxstraße bis zur Hochbrücke gesperrt sein. Für den morgigen Umzug ist zudem die Königstraße ab dem Kreisverkehrsplatz beim Landratsamt in Richtung Innenstadt zu. Alle Sperrungen werden erst morgen ab 19 Uhr aufgehoben. Ohnehin empfiehlt es sich, die sechs Extra-Buslinien zu nutzen. Sie verkehren an beiden Tagen zwischen Göllsdorf, Dietingen, Deißlingen, Villingendorf, Horgen und Rottweil (www.stadtbus-rottweil.de unter Aktuelle). Für Autofahrer sind elf P+R-Parkplätze eingerichtet. Sie sind ausgeschildert. "Zum Narrenblättle": Unsere Redaktion öffnet heute und morgen, Samstag und Sonntag, jeweils von 11.30 bis circa 18.30 Uhr ihre Pforten. Wir freuen uns über Besucher und gute Gespräche in unserem kleinen Besen "Zum Narrenblättle". Online-Angebot: Wir begleiten den Narrentag nicht nur mit der Berichterstattung in unserer Zeitung, sondern auch auf unserer Internetseite. Unter www.schwabo.de/narrentag finden Sie schon jetzt alle unsere Artikel zum Narrentag gebündelt. Dazu gehört auch der Besenplan und eine Übersicht über die Umzugsstrecken sowie das Programm. Außerdem gibt es Videos über eine "närrische" Rottweiler Familie und über die Vorbereitungen des DRK. Heute und morgen ergänzen wir unser Online-Angebot durch weitere Artikel, Fotogalerien und Filme. Als besonderes Highlight übertragen wir den Umzug am Sonntag als Livestream. Reinschauen lohnt sich.