Rottweil Die Welt dreht sich immer schneller

Thomas Baschab ist Managementtrainer für Unternehmen und Mentalcoach zahlreicher Spitzensportler. In seinem Vortrag am 5. April verrät er dem Publikum, wie man sich auch beruflich und privat mit den Möglichkeiten des modernen Mentaltrainings auf Erfolgskurs bringt. Er zeigt erfolgserprobte Strategien auf, mit denen Leistungsreserven schneller mobilisiert werden, um Ziele leichter zu erreichen.

Die Welt dreht sich immer schneller, die Taktrate der Erwartungen und Entscheidungen erhöht sich ständig. Sabine Asgodom greift diese Problematik am 17. Mai auf und gibt zwölf Schlüssel an die Hand, die helfen sollen, auch in dynamischen Zeiten seine Energie und Lebensfreude zu erhalten und mit Ruhe und Gelassenheit an schwierige Situationen heranzugehen.

Gedächtnisexperte Markus Hofmann beschäftigt sich mit einem Thema, dass uns alle betrifft: Denn sowohl im Berufs- als auch im Privatleben sind wir ständig auf eine gute Gedächtnisleitung angewiesen. Auch – und vor allem – in Zeiten von digitaler Demenz. Am 21. Juni erklärt er, wie unser Gehirn funktioniert und zeigt auf, wie wir es mit Übungen gezielt trainieren können.

Am 12. Juli erklärt Zeitmanagement-Expertin Cordula Nussbaum, wie man aus der begrenzten Ressource Zeit das Optimum für sich herausholen kann und gibt konkrete Tipps zur schnellen und einfachen Umsetzung im Berufs- sowie Privatleben. Dabei setzt sie auf ein anschauliches Modell, welches zeigt, welcher Organisations- und Lerntyp man ist. Das Ziel des Vortrags: "Mehr Zeit für mich".

Jörg Löhr spielte 94 Mal für die deutsche Handball-Nationalmannschaft. Heute berät und trainiert er neben Spitzensportlern namhafte Unternehmen. Er weiß also wovon er spricht, wenn es um Engagement, Selbstverantwortung und Begeisterungsfähigkeit geht. Fähigkeiten, die besonders erfolgsentscheidend sind. Am 13. September vermittelt er effektive Techniken und Strategien, um die eigene Entwicklung zur erfolgreichen Persönlichkeit voranzutreiben.

René Borbonus ist kein neuer – aber beim "Denkanstöße"-Publikum äußert gern gesehener Gast. Am 4. Oktober tritt er mit seinem neuen Vortrag zum Thema "Klarheit" auf. Dabei erläutert er nicht nur dessen unbestreitbare Relevanz in der tagtäglichen Kommunikation, sondern erklärt auch, wie man Vertrauen aufbaut, was eine Argumentation klar macht und was nötig ist, damit Gespräche gelingen.

Heikle Botschaften gehören zum Alltag: Kritikgespräche, verpasste Vertriebsziele, schwierige Verhandlungen bis hin zum Dialog mit dem pubertierenden Teenager. Peter Holzer liefert am 25. Oktober Strategien, um souverän durch dieses Spannungsfeld zu navigieren. Er zeigt, wie man mit dominanten Gesprächspartnern umgeht, ohne in die Schusslinie zu geraten – seine Botschaft aber dennoch souverän platziert.

Es wird immer schwerer, am Markt aufzufallen und von Kunden wahrgenommen zu werden. Das Produkt oder die Dienstleistung scheint allein nicht mehr auszureichen. Die richtige emotionale Kundenansprache ist daher oft kaufentscheidend. Im Vortrag am 8. November zeigt Verkaufstrainer Ingo Vogel wie das gelingt – ohne Tricks und ohne sich verbiegen oder antrainierte Verkaufstechniken anwenden zu müssen.

Stefan Hagen begleitete bereits in seiner TV-Sendung "Hagen hilft" Menschen und Unternehmen in schwierigen Situationen und machte Mut zum Handeln. Zum Abschluss der Reihe am 29. November möchte er auch dem "Denkanstöße"-Publikum Mut machen: Mut zur Entscheidung. Denn oftmals führen Unsicherheiten und Ängste bezüglich der Folgen zu Verzögerungen oder zum Verschleppen von Entscheidungen – und nicht selten entscheiden dann andere für uns.

