Rottweil Die Welt der Bibel

Rottweil. Auf Entdeckungsreise durch die Bibel. Die Jüngsten der Gemeinde Auferstehung Christi in Rottweil machen sich wieder auf Entdeckungsreise durch die Welt der Bibel. Kleinere und größere Geheimnisse Gottes werden dabei gelüftet. Am Sonntag, 15. Januar, beginnt um 11 Uhr ein Kindergottesdienst in Auferstehung Christi. Parallel zum Gemeindegottesdienst feiern die Kinder im Gemeindezentrum Gottesdienst. Eine weitere "Perle des Glaubens" wird im Mittelpunkt stehen.