Rottweil Die Sucht nach der Zigarette hat zwei Aspekte

Maunz sieht sich als Herzspezialist täglich mit den lebensgefährlichen Folgen der Qualmerei konfrontiert. Natürlich wüssten seine Patienten, dass Rauchen ungesund ist; fast alle hätten schon versucht, das tückische Laster loszuwerden. "Einfach aufhören, ist aber gar nicht so einfach. Von 100 Rauchern, die fest entschlossen sind, nicht mehr zur Zigarette zu greifen, werden 96 rückfällig", berichtet er. Dennoch gebe es Möglichkeiten, die Erfolgsquote beim Rauchstopp deutlich zu erhöhen. "Sie brauchen auf dem Weg zum Nichtraucher einen festen Willen und eine klare Strategie", meint der Mediziner. Deshalb rät er zunächst zu einer Bestandsaufnahme in Sachen Abhängigkeit vom Glimmstängel. "Ich empfehle einen Besuch beim Arzt", sagt der Chefarzt. Mit dem sogenannten "Fagerströmtest" kann der Hausarzt den Grad der Abhängigkeit feststellen und die weiteren Schritte in eine rauchfreie Zukunft zusammen mit dem Patienten festlegen.

Den Termin, zum Beispiel. "Ich muss mir nicht unbedingt den Silvesterabend für meine letzte Zigarette aussuchen" erklärt der Herzspezialist. Die Geburt eines Kindes, der Umzug in die neue Wohnung, der eigene Geburtstag, der letzte Urlaubstag – all diese Tage könnten der Startschuss in das neue Leben ohne blauen Dunst sein. Wer mental auf einen solchen Tag "hinarbeitet", werde die letzte Zigarette sehr bewusst rauchen und damit auch einen klaren Schlusspunkt setzen. Zu diesem Zeitpunkt sollten auch konsequent alle Rauchutensilien entfernt werden. Studien würden belegen, dass die Rückfallquote und der Weg zum nächsten Zigarettenautomaten quasi in direktem Zusammenhang stehen. Deshalb rät der Chefarzt: "Sorgen Sie dafür, dass der Aufwand, an Zigaretten zu kommen, für Sie möglichst hoch ist!"

Ganz hilfreich auf dem Weg aus der Sucht kann auch eine Pro- und Contra-Liste sein. "Beschreiben Sie für sich Ihre persönlichen Gründe, die für oder gegen das Rauchen sprechen", empfiehlt Maunz. Die Liste habe zwei Spalten: "Ich werde rauchfrei, weil…" und "Ich würde gerne weiterrauchen, weil…". Während schwieriger Phasen der Abstinenz könne ein Blick auf diese Bilanz dabei helfen, die richtigen Prioritäten zu setzen.