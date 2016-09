Rottweil Die Spende wird gut investiert – ­in Angebot für die Kleinen

Jedes Jahr am ersten Freitag in den Ferien verwandelt sich die historische Innenstadt dabei in einen großen Abenteuerspielplatz, auf dem sich Hunderte Kinder austoben können. "Rottweil spielt" ist eine gemeinsame Veranstaltung des Gewerbe- und Handelsvereins (GHV), des Schwarzwälder Boten und der Stadt Rottweil, die erstmals als Mitveranstalter dabei war.

"Toll, dass die Veranstaltung Kindern doppelt zugute kommt", meint der städtische Pressesprecher Tobias Hermann. Zum einen am Tag selber, zum anderen dank des Kinderschutzbundes. Denn der investiert einen Großteil der Spende in seine Veranstaltung zum Weltkindertag, die am Sonntag, 25. September, stattfindet. In den Räumen des Vereins im neuen Rathaus ist dabei von 14.30 bis 17.30 Uhr allerlei geboten.

An mehreren Stationen können die jungen Besucher spielen und basteln, und dies kostenlos. Auch dank der 1200-Euro-Spende, die sich aus jeweils 100 gespendeten Euro von den Betreibern des Bungee­trampolins und des Segwayparcours – regelmäßige Stationen bei den Spieletagen – zusammensetzt. Das weitere Geld kam an der Glücksradstation unserer Zeitung zusammen, zudem hat der Schwarzwälder Bote den Betrag aufgerundet.