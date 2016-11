Rottweil Die Spannung auf das neue Schwarze Tor steigt

Widmer, Steinbildhauer Klaus Locher und Björn Claussen von der Hochbauabteilung der Stadtverwaltung weisen beim Rundgang auf verschiedenen Ebenen des Gerüsts am Schwarzen Tor noch auf weitere Details hin, die die einzelnen Stufen der Entstehungsgeschichte erkennen lassen – mitunter werden sie jetzt bei der Restaurierung zu Tage gefördert.

Unangenehme Überraschungen blieben bei den Arbeiten am bald 800 Jahre alten Gemäuer aus. Nur ein paar Konsolsteine, die aus statischen Gründen noch ausgetauscht werden müssen, hatte trotz umfangreicher Voruntersuchungen niemand auf der Rechnung. Trotzdem bleibt das Projekt im Zeitplan. Jetzt zum Beginn des Weihnachtsmarkts wird das Gerüst abgebaut und zunächst zwischengelagert. Im nächsten Jahr müssen der Steinbildhauer und der Restaurator mit ihren Teams dann noch mal ran, um am Sockel die letzten Arbeiten abzuschließen. Momentan kann in diesem Bereich wegen des Gerüsts nicht gearbeitet werden. Claussen, Hermann und Widmer betonen aber schmunzelnd, dass zum Narrentag und zur Fasnet das Schwarze Tor nicht verhüllt sein werde.