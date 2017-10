Rottweil Die Sicherheit wird großgeschrieben

Der Umgang mit den Atemluftflaschen sei nicht ganz ungefährlich. 300 bar hat so eine Flasche. Zum Vergleich: ein Autoreifen hat drei bar. "Wenn hier etwas am Ventil nicht stimmt, dann kann sie schnell hochgehen. Das kann lebensgefährlich sein", erzählt der Gerätewart. Deswegen sei Sicherheit in seiner Werkstatt großgeschrieben. Zum Auffüllen der Flaschen gebe es das so genannte Füllkabinett. Hier können zwei Flaschen gleichzeitig befüllt werden. Sie sind dabei in einer Art Schublade und nicht offen wie bislang.