Rottweil. "Die Seele laufen lassen – Assisi und Umbrien": Zu einer Wanderwoche lädt die Katholische Erwachsenenbildung Kreis Rottweil vom 5. bis 12. Mai im kommenden Jahr ein. Untergebracht zentral in Assisi im Gästehaus der Brigitta-Schwestern lässt sich diese reizvolle Landschaft im Herzen Italiens in täglichen Wanderungen von zwölf bis 20 Kilometern – zum Teil auf dem" Franziskanischen Friedensweg" – leibhaftig erleben, so die Ankündigung. Dabei werden kleine malerische mittelalterliche Städte wie Spoleto, Spello oder Montefalco besucht.