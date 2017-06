Rottweil Die Rottweiler Zünfte und ihre Tradition

Zunftlaterne und Fahne sind ebenso abgebildet wie die heutigen Mitglieder der jeweiligen Zunft und ihre Zunftzeichen. Orte, an denen das Zunftleben des mittelalterlichen Rottweils auch heute noch offenbar wird, sind abgebildet und beschrieben. So kann der Leser auf den Spuren der mehr als 700 Jahre alten Tradition wandeln. "Jahrhunderte lang haben die Zünfte in hohem Maß die Politik der Reichsstadt Rottweil bestimmt. Wir dürfen auf unsere Altvorderen stolz sein, die die Geschichte der Stadt in frühdemokratischer Art mitgestaltet haben", so Hugger.

Auch heute noch kann man bei den Monatsprozessionen der Zünfte oder an Fronleichnam einen kleinen Einblick in das Leben der Zünfte gewinnen. Dies aber nur, weil es auch in der heutigen Zeit noch Menschen gibt, die sich dieser Tradition verpflichtet fühlen, auch wenn es Berufe wie Küfer, Tuchmacher, Seiler oder dergleichen in Rottweil längst nicht mehr gibt. "Bis heute lebendiges Brauchtum zeigt, wie stark die Zünfte das wirtschaftliche, gesellschaftliche und religiöse Leben der stolzen Stadt am oberen Neckar geprägt haben", so Hecht.

Weitere Informationen: Das Buch "Rottweil und seine Zünfte" ist in der Buchhandlung Klein erhältlich.