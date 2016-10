Rottweil Die Narrenzunft kann auch Verkehr

Rottweil. Verkehrsführung, Sperrungen und Umleitungen, (Behinderten)-Parkplätze, Busfahrpläne, Pendelbusanbindungen, Wohnmobilstellflächen, Abstimmungen mit Polizei und Feuerwehr – alles will organisiert und geregelt sein, wenn die Narrenzunft Rottweil im Januar 10 000 Gäste aus Elzach, Überlingen und Oberndorf zum großen Narrentag willkommen heißt.

Marcus Heinze steht bei sich zu Hause in der Küche. Es kommen die neuesten Verkehrsmeldungen im Radio und er dreht den Lautstärkeregler auf leise. "Ich kann im Moment keine Verkehrsnachrichten mehr hören. Sperrung hier, Umleitung da, geänderte Verkehrsführung dort, das ist mir im Moment zu viel", meint das Ausschussmitglied der Narrenzunft mit "gnitz"-lachenden Augen und nippt an seiner Kaffeetasse. Das ist nur zu verständlich, wenn man weiß, was Heinze seit September 2014 hobbymäßig macht. Narrentag ist hier das Stichwort, das im Wesentlichen zur Lösung des Rätsels beiträgt. Marcus Heinze und sein Team, zu dem Dieter Maier, Michael Marschall und Jochen Hugger gehören, entwickeln das Verkehrskonzept für das Wochenende, an dem sich die Narrenzunft und die Stadt Rottweil mit voraussichtlich rund 20 000 Zuschauern konfrontiert sehen. Die meisten kommen natürlich von auswärts und mit dem Auto.

In der Tasse von Heinze klimpert der Löffel. Er rührt gedankenversunken in seinem Espresso. Heute steht die Zusammenstellung der Busfahrpläne auf dem Programm, denn auch das gehört zum Aufgabengebiet dieser Truppe. Die Organisation des Nahverkehrs obliegt komplett dem Team um Heinze. Michael Marschall, der heute mit am Küchentisch sitzt, erklärt: "Wir haben Narren aufgrund der großen Nachfrage in Quartieren weit außerhalb von Rottweil unterbringen müssen. Da der Narrentag unter dem Motto ›Der Viererbund zu Gast bei seinen Freunden‹ steht, verhalten wir uns auch entsprechend. Das heißt, wir sorgen dafür, dass die Teilnehmer die Möglichkeit haben, von ihrer Bleibe mit dem Bus zum Umzug zu kommen." In der Konsequenz bedeutet das für Marschall, dass es sechs Buslinien zu organisieren gilt. Villingendorf, Horgen, Deißlingen, Bühlingen, Göllsdorf und Dietingen sind die Orte, die am Narrentagsamstag von 15.30 bis 3 Uhr im 20- bis 30-Minuten-Takt und am Narrentagsonntag bis 20 Uhr angefahren werden.