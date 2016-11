Rottweil Die musikalische Arbeit findet große Wertschätzung

Dabei wurden vier Sängerinnen und Sänger besonders in den Mittelpunkt der Würdigung gestellt. Für zehn Jahre im Chor konnte Dekan und Präses Stöffelmaier geehrt werden, der jede Woche als Chormitglied die Sängerschar in den Proben unterstützt und sich unermüdlich für die Kirchenmusik in Rottweil einsetzt. Ebenso blickte Ulrike Zimmerer auf zehn Jahre zurück. Sie ist sowohl in der Auferstehung-Christi-Gemeinde als auch in Heilig Kreuz sehr aktiv. Alois Fisahn wurde für 15 Jahre Chorgesang geehrt. Er ist ein sehr zuverlässiger Sänger und immer aktiv, wenn es um Zusatz- und Transportaufgaben geht.

Im Zentrum der Ehrungen stand Klara Bieser, da sie seit 30 Jahren im Münsterchor singt. Sie fährt jede Woche von Oberndorf nach Rottweil und scheut dabei weder Wind noch Wetter, um pünktlich in der Probe zu sein.

Ein weiterer Höhepunkt war der Hyères-Film von Mink, der die Reise in Rottweils Partnerstadt über Allerheiligen wieder präsent werden ließ und die Erlebnisse in den Mittelpunkt stellte.