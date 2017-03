Rottweil "Die Menschen bewegen sich ja nicht"

Rottweil. Neben dem gemütlichen Beisammensein schätzen die Teilnehmerinnen die Möglichkeit, neue Kontakte zu knüpfen, spannende Geschichten zu hören und wertvolle Tipps mitzunehmen. Rund 30 Frauen kamen am Freitag im Rahmen der dritten Rottweiler Frauenwoche im ökumenischen Treff am Hegneberg zusammen, als Claudia Gonima ihre Lebensgeschichte erzählte.

Seit 22 Jahren ist die gebürtige Kolumbianerin in Deutschland zu Hause – und lebt auch heute zwischen zwei Welten, zwischen zwei Kulturen. "Meinen Familiennamen habe ich behalten, weil ich Angst hatte, damit ein Stück Identität zu verlieren", verriet die Referentin. Ihr Heimatland sei ein "sehr buntes, sehr lautes Land mit viel Sonne, Wärme und mit vielen Blumen", erzählte Gonima. Sie betonte: "Wir haben ein Klima, in dem alles schnell gedeiht, und viele Ressourcen, auf der anderen Seite aber korrupte Politiker. Ich finde es schade, dass Kolumbien so ein schlechtes Image hat. In Deutschland hört man zum Beispiel nur über Drogenkartelle und Korruption in den Nachrichten." Es sei zwar ein Teil von der Realität, aber es gebe auch sehr viel Positives in ihrem Heimatland, machte Gonima deutlich.

Beim Frauenfrühstück gelang es ihr, die Zuhörerinnen für die schöne Seite Kolumbiens zu begeistern – für das Kolumbien mit der wunderschönen Natur, exotischen Gerichten und herzlichen Menschen.