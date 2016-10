Rottweil Die lähmende Kluft zwischen Denken und Handeln

Die Initiative "Bewahrung der Schöpfung" holt damit erneut einen namhaften Referenten nach Rottweil. Die Gruppe bildete sich in der Folge des ökumenischen Kirchentages 2014 in Rottweil und besteht aus Aktiven der katholischen und evangelischen Kirchengemeinden und der Lokalen Agenda 21.

Die Initiative greift die Umwelt-Enzyklika von Papst Franziskus auf. "Schon oft haben Menschen die Fähigkeit bewiesen, auch schwierigste Krisen zu bewältigen. Allerdings erst, wenn sie direkt betroffen sind. Dann schließen sie die lähmende Kluft zwischen Denken und Handeln, plötzlich sind sie zu Veränderungen bereit. In der Klimakrise liegt die Sache anders. Bedrohliche Folgen zeigen sich vor allem in Afrika, in Asien und auf dem amerikanischen Kontinent. Die Reichen dieser Welt glauben noch mit dem Klimawandel leben zu können. Noch frönen die Regierungen fröhlich ihren Träumen von Wachstum durch globalen Freihandel. Dabei wissen alle: Die Aufheizung des Klimas ist nicht einfach durch ein paar politische Maßnahmen zu verhindern. (...) Alle diese Krisen erfordern eine neue Ethik, eine andere Politik, ein anderes Wirtschaften, ein anderes Leben. Das macht Angst. Diese Angst vor Veränderung erklärt die große Kluft zwischen Denken und Handeln in Politik und Gesellschaft. Diese Kluft will Papst Franziskus mit seiner Umweltenzyklika schließen", heißt es in einem Text von Werner Kessler.

Der Vortrag "Laudato si – Was Christen und Nicht-Christen zur Bewahrung der Schöpfung tun können" von Alexander Lohner und die anschließende Diskussion sollen dazu beitragen, den Besuchern diese bedeutende Enzyklika näher zu bringen und Handlungsansätze aufzuzeigen, was die Gemeinde und jeder Einzelne tun kann.