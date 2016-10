Rottweil Die Kreissparkasse wird fast doppelt so groß

Die Kreissparkasse hatte ihr Vorhaben schon im Juni bekannt gemacht. Das 1972 gebaute Gebäude erfülle die Brandschutzbestimmungen nicht mehr, die Technik sei in die Jahre gekommen und genüge auch den Anforderungen an den Klimaschutz nicht mehr. Eine Kernsanierung sei daher unausweichlich. Zugleich wird in einem großen Anbau mit Innenhof mehr Platz geschaffen. Auch eine Tiefgarage entsteht.

Marcus Kempka vom Bauamt stellte den Ausschussmitgliedern die Planungen vor. Die Investition wurde allseits begrüßt, Fragen gab es jedoch zur Parksituation. Was die Stellplätze angehe – 24 in der Tiefgarage und weitere 54 oben – sei man über dem Soll, so Kempka. Hermann Breucha (FWV) gab zu Bedenken, dass es bisher durch den Automatenbereich zur Königsstraße hin Probleme mit dort parkendende Autos gebe. "Da muss eine Verbesserung her."

Dem werde Sorge getragen, erklärt die Kreissparkasse auf unsere Anfrage hin. Durch die Umbaumaßnahmen sollen sich kürzere und direktere Wege zum SB-Foyer und in die Kundenhalle ergeben als bisher. Die SB-Zonen werden dann nicht mehr nur über die Königstraße, sondern auch vom Kundenparkplatz erreichbar sein. Hier soll nach derzeitigem Stand auch ein Autoschalter Platz finden.