Rottweil Die Klinikseelsorge neu organisiert

Für die Pfarrstelle Deißlingen seien die Planungen noch im Gange. Die Pfarrstelle Flözlingen-Zimmern ist derzeit vakant und soll im September ausgeschrieben werden. Schwerpunkt der Arbeit dort soll die Distrikt-Jugendarbeit sein in Zusammenarbeit mit der Distrikt-Jugendreferentin Yvonne Skerhut, deren Büro aber in Rottweil bleiben soll. Zudem übernimmt der künftige Pfarrer die seelsorgerliche Betreuung der Gemeindemitglieder, die in der Überlinger Straße wohnen.

Der Schwerpunkt der Pfarrstelle Rottweil-West mit Pfarrerin Esther Kuhn-Luz, ist wie bisher die Erwachsenenbildung, die Ökumene sowie die Seelsorge in der JVA Rottweil. Veränderungen gibt es aber bei der Pfarrstelle Rottweil-Süd, die Pfarrer Christian Honold innehat. Schwerpunkt wird die Seniorenarbeit und Krankenhausseelsorge sein. Die Klinikseelsorge war bisher mit einem halben Dienstauftrag unter drei Pfarrämtern aufgeteilt: Deißlingen, Flözlingen und Rottweil-Süd. "Diese Aufteilung hatte Vorteile, aber auch den empfindlichen Nachteil, dass die evangelische Klinikseelsorge nicht kontinuierlich professionell im Haus präsent sein konnte", erklärt Pfarrer Christian Honold. Nun sollen diese 50 Prozent bei der Pfarrstelle Rottweil-Süd, bei Christian Honold, zusammengefasst werden.

"Auch in der Helios-Klinik in Rottweil, die mit 275 Betten ausgestattet ist, geschieht Klinikseelsorge in kirchlichem Auftrag. Sie hat die Aufgabe, Menschen in der Grenzerfahrung einer Krankheit zu begleiten. Im medizinischen Betrieb einer Klinik können elementare menschliche Lebensfragen und seelische Bedürfnisse nicht ausreichend berücksichtigt werden. Klinikseelsorge nimmt diese Fragen und Bedürfnisse verstärkt in den Blick. Seelsorgende sind hier als professionelle Zuhörer gefordert: Sie sollen helfen, Lebenssituationen zu deuten und Betroffene darin entlasten und unterstützen", so Honold.

Seit 1. September liegt nun die evangelische Klinikseelsorge in einer Hand. Pfarrer Christian Honold wird zur Hälfte seiner Arbeitszeit mit dieser Aufgabe in der Helios-Klinik befasst sein. Das bedeutet, dass er im gesamten Haus Patienten besucht und manche auch während eines längeren Klinikaufenthalts begleiten kann. Und er möchte für Angehörige verlässlicher Ansprechpartner vor Ort sein, ebenso wie für Ärzte und Pflegende.

Schwerpunkt der Pfarrstelle Rottweil-Nord, die derzeit vakant ist, aber im September ausgeschrieben wird, werden die Familienarbeit, die Diakonie und soziale Dienste sein.

Der Schwerpunkt der Pfarrstelle Rottweil-Mitte, die Gabriele Waldbaur zum 1. September angetreten hat, ist wie bisher die Geschäftsführung und Vertretung der evangelischen Kirchengemeinde nach außen, die Personal- und Finanzverantwortung sowie die Verantwortung für drei Kindertagesstätten und der zweite Vorsitz im Kirchengemeinderat.