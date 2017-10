Rottweil Die Karriere am Bau beginnt vielleicht im Linienbus

Mit diesem BauBus will die Bauwirtschaft Jugendliche bei ihrer Berufsorientierung unterstützen. Von einem erfahrenen Team werden sie direkt in ihrem schulischen Umfeld abgeholt und auf spielerisch-informative Weise für die Bauberufe begeistert. Neben vielen bauhandwerklichen Aufgaben enthält der Bus mehrere Multimedia-Elemente wie den 3D-Bauberufe-Checker oder die BauBox, in der die Jugendlichen ihren eigenen virtuellen Bungee-Sprung von einem 70 Meter hohen Baukran erleben können. Durch diese spannenden Elemente wurden die Schüler spielerisch an mehr als 20 Bauberufe herangeführt und konnten direkt ausprobieren, ob sie dafür die notwendigen Fähigkeiten besitzen. Neben dem Zirkeltraining gab es im BauBus eine kurze Präsentation über die Ausbildung in der Bauwirtschaft.

Hintergrund dieser Nachwuchskampagne "Bau – dein Ding" ist der hohe Bedarf an Fach- und Führungskräften in der Baubranche. Zentrales Kampagnen-Element ist eine Internetseite als Portal zur Ausbildung in der Bauwirtschaft.

Weitere Informationen: www.bau-dein-ding.de