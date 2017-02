Rottweil Die Innenstadt ist für den Verkehr gesperrt

Bereits am morgigen Donnerstag ("Schmotziger") ab 11 Uhr wird aufgrund von zu erwartenden erhöhtem Besucheraufkommen in den Lokalitäten in "Zizenhausen" der Bereich Neutorstraße (nach der Abzweigung "Am Zwinger) über die Waldtorstraße und die Flöttlinstorstraße bis zum Gebäude der Bürgerwehr (bis Abzweigung "Zwischenweg") bis Freitagfrüh voll gesperrt. Es gilt laut Mitteilung der Stadtverwaltung also die Regelung wie am Narrentag.

Am Rand des Stadtkerns

Die in der Innenstadt liegenden Bushaltestellen können während der genannten Zeit nicht angefahren werden. Es empfiehlt sich deshalb, die am Rand der Innenstadt liegenden Haltestellen zu benutzen. Die Stadtverwaltung bittet die Kraftfahrer, die Parkplätze außerhalb des Stadtkerns anzufahren, also etwa die Groß’sche Wiese entlang der Körnerstraße, das Berufsschulzentrum Bruderschaftshöhe oder der Stadionbereich. Das Parkhaus ist an allen drei Tagen zu den üblichen Tarifen geöffnet. Am Fasnetssonntag, -montag und -dienstag steht den Narren der Erdgeschossparkplatz bei der Firma Edeka Culinara kostenfrei (Schrankenregelung mit Parkticket) zur Verfügung. Der Kapuziner-Parkplatz ist ausnahmsweise über den Stadtgraben anfahrbar, da eine Zufahrt über die Waldtorstraße nicht möglich ist.