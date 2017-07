Rottweil Die Herausforderung ist man selbst

Warum sind Sie Schauspieler geworden? War das immer schon Ihr Traumberuf?

Ich bin relativ spät, mit 17 Jahren, zum Schauspiel gekommen. Meine Mutter hat am Theater gearbeitet und hat mir vorgeschlagen, als Statist mitzumachen. Ich habe das einmal gemacht und bin nie wieder von der Bühne runtergekommen. Für mich war das im wahrsten Sinne eine Berufung. Im Jugendclub in Regensburg habe ich dann angefangen, bin dann nach Berlin gegangen, habe dort gearbeitet und Schauspielstunden genommen. Parallel habe ich auf Schauspielschulen vorgesprochen und wurde dann am Mozarteum in Salzburg aufgenommen. Die Zeit an der Schauspielschule war in sämtlichen Richtungen spannend. Es waren Selbstzweifel da, aber es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Es war wirklich die komplette Ladung dabei.

Was ist das Schöne an diesem Beruf?

Das Schöne ist, dass man viele Sachen erleben kann. Einerseits privat, weil man unglaublich viele Leute und Orte kennenlernt, andererseits beruflich, da man auf der Bühne durch seine Rollen die unterschiedlichsten Situationen durchlebt. Ich finde es sehr schön.

Was ist das Schwierige an diesem Beruf?

Die größte Herausforderung ist eigentlich man selber. Es ist schwer, sich selbst nicht ganz so wichtig zu nehmen. Wenn man sich zu wichtig nimmt, ist man auf der Bühne verkrampft und nicht locker. Auch Selbstzweifel und eigene Ansprüche gehören zu den größten Herausforderungen.

Seit wann spielen Sie im Zimmertheater Rottweil?

"My Fair Lady" ist meine erste Produktion am Zimmertheater.

Wie gefällt Ihnen die Stadt?

Es ist sehr schön hier. Die Architektur ist wahnsinnig schön, die Leute sind freundlich, die Natur ist wunderbar. Auch die umliegenden Dörfer und Städte sind idyllisch. Und das Essen ist sehr gut hier.

Wie ist das Publikum in Rottweil?

Sehr nett, wohlwollend, sehr offen. Und begeisterungsfähig. Im Theater ist ja alles live. Es gibt aber auch einen großen Unterschied, ob wir das Stück draußen im Bockshof oder drinnen im Theater spielen. Es ist nicht besser oder schlechter, aber es ist anders.

Wie entsteht eine Inszenierung? Ist die Probenzeit eine anstrengende Zeit?

Man probt sechs Wochen. Mit "My Fair Lady" haben wir ein total tolles Stück, das schon seit Jahrzehnten zu den Top-Musicals gehört. Wir haben also mit einer sehr guten Vorlage und mit wunderschöner Musik gearbeitet. Jeder konnte seine Ideen einfließen lassen. Am Ende der Probenzeit kommen natürlich die Nerven dazu, weil man ja in dieser Zeit kein richtiges Feedback hat.

Was bedeutet eine Premiere für Sie?

Es ist eine Mischung aus Nervosität und Freude. Es ist schön, dass man das präsentieren kann, woran man lange gearbeitet hat. Und wenn das Publikum bei einer Premiere so großartig für einen aufsteht wie bei "My Fair Lady", ist es ein tolles Gefühl.

War die Rolle von Henry Higgins eine Traumrolle?

Die Rolle von Henry Higgins kam sehr unerwartet. Professor Higgins ist eigentlich doppelt so alt wie ich. Ich habe nicht gedacht, dass ich ihn jetzt schon spielen kann. Eine Traumrolle ist für mich zum Beispiel Ferdinand aus "Kabale und Liebe".

Ist das Theater heute in?

Ich finde schon. Der Live-Faktor ist sehr wichtig. Es gibt Studien, die beweisen, dass Spiegelneuronen auf Live-Erlebnisse anders anspringen als auf eine Aufnahme. Das fasziniert die Leute immer noch und ist sehr relevant. Da bin ich fest davon überzeugt. Es ist eben ein anderes Erlebnis, es berührt anders als eine CD oder ein Film. Die Fragen stellte Tatsiana Zelenjuk.

Das Zimmertheater spielt am heutigen Freitag und am Sonntag, 23. Juli, ab 19.30 Uhr im Bockshof. Am Samstag, 22. Juli, gastiert das Ensemble in Schiltach.

Die nächsten Vorstellungen von "My Fair Lady" sind am 26., 27., 28., 29. und 30. Juli, jeweils ab 19.30 Uhr. Kartenvorbestellungen sind unter Telefon 0741/89 90 oder E-Mail info@zimmertheater-rottweil.de möglich.