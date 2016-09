Rottweil Die Hände reden immer mit

Schramberg-Heiligenbronn/Rottweil. Bei den Gesprächen im Büro des Sozialdienstes für hörgeschädigte Menschen im Haus St. Antonius in Rottweil reden die Hände immer mit: Kristina Brack berät mittlerweile seit zehn Jahren Menschen mit Hörschädigung. Im Juli 2006 begann die Sozialpädagogin, die damals noch Rosenzweig hieß, ihren Dienst in der Stiftung St. Franziskus Heiligenbronn, die diese überregional tätige Beratungsstelle mit Sitz in der Johanniterstraße betreibt. Die Begleitung und Beratung hörgeschädigter Menschen über Jahre hinweg ist eine sehr positive Erfahrung für sie: "Ich habe mehrere Klienten, mit denen ich über längere Zeit etwas erreichen konnte."