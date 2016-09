Rottweil Die Hände reden bei ihr immer mit

Nachfrage nach ihrer Unterstützung ist groß

In den zehn Jahren hat Kristina Brack rund 250 Personen begleitet, 53 davon aus dem Kreis Rottweil. Dabei ging es insgesamt um fast 600 verschiedene Themen. 2015 leistete Kristina Brack fast 800 Auskünfte und Beratungen. An die 300 persönliche Kontakte mit Klienten gehörten dazu.

Die Beratungsarbeit des Sozialdienstes für hörgeschädigte Menschen besteht dabei oft darin, mit anderen Beratungsstellen, mit Ämtern, Kliniken oder Gerichten zusammenzuarbeiten. So arbeitet Kristina Brack zum Beispiel eng mit dem Integrationsfachdienst und der Agentur für Arbeit zusammen, unterstützt die Schuldnerberatung, kooperiert mit Jugendämtern und Familienberatungsstellen. Zusammenarbeit ist auch gefragt mit Sozialdiensten, mit Frühförderungsstellen und Altenzentren, mit der Seelsorge für Hörgeschädigte wie mit Gehörlosenvereinen und Angehörigen oder gesetzlichen Betreuern der Klienten.

Nicht zuständig ist der Sozialdienst für hörgeschädigte Menschen in einer Einrichtung. Für taubblinde und hörsehbehinderte Menschen hat die Stiftung St. Franziskus Heiligenbronn inzwischen eine eigene Beratungsstelle. Selbständig lebende Menschen mit Hörschädigung finden bei Kristina Brack aber Unterstützung in allen Lebensfragen und Notlagen.

Die größte Veränderung in den zehn Jahren ihrer Beratungstätigkeit sei die Kommunikationstechnik. Die Smartphones, die praktisch alle Klienten unter 60 inzwischen haben, erleichtere die Kontaktaufnahme und das Versenden von Dokumenten. Das Telefon ist bei Hörgeschädigten oft nicht einsetzbar. Dafür sind SMS oder E-Mails die gängigsten Kanäle. Mit "Verba voice" ist der Sozialdienst auch über ein sicheres Chatprogramm erreichbar. Video-Chats sind noch eine Option für die Zukunft, schätzt Brack. Kristina Brack bietet im Haus St. Antonius, Johanniterstraße 35 in Rottweil, jeden Montag von 14.30 Uhr bis 18 Uhr Sprechstunden an. Telefon: 0741/26 06 10 Fax 0741/ 26 06 20, SMS: 0175/7 20 54 64 E-Mail: kristina.brack@stiftung-st-franziskus.de Internet: www.stiftung-st-franziskus.de