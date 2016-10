Rottweil Die Gemeinde St. Nikolaus lebt

Plackal bedankte sich in seiner Laudatio bei seinen fleißigen und aktiven Unterstützern in der St.-Nikolaus-Kirche. Er lies es sich nicht nehmen, alle 27 Gruppen zu erwähnen und zu loben. Diese stolze Anzahl an Gruppen hatte wohl niemand erwartet und wurde mit dem Spruch "das ist doch krass" kommentiert. Doch wer ganz genau überlegt, erkennt sehr schnell: Arbeit bei den Senioren, Jugendlichen, Kindern, beim Dienst in der Kirche und und und – die Kirche St. Nikolaus lebt. Gleichzeitig nützte Plackal die Gelegenheit, die neue Pfarramtssektetärin vorzustellen. Mit großem Lob bedachte er den Kirchengemeinderat für dessen Engagement das ganze Jahr über und für die Vorbereitung dieses Helferfestes.

Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen, so erlebten alle einen erfüllten Abend. Pfarrer Plackal verlieh seiner Hoffnung Ausdruck, dass "zufriedene Mitarbeiter gute Mitarbeiter sind" und freute sich auf eine weitere, aktive Zukunft miteinander.