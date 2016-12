Rottweil Die Furcht darf das Leben nicht bestimmen

Berlin ist weit weg, große Menschenansammlungen sind es auf dem Land für gewöhnlich auch: Derzeit allerdings müssen zumindest die Rottweiler bei Großveranstaltungen automatisch an den bevorstehenden Narrentag im Januar denken. Dort ist die Sicherheit ohnehin ein großes Thema. Längst haben Vertreter von Feuerwehr, Stadt, Zunft, Polizei und Rotem Kreuz ein Sicherheitskonzept für die Veranstaltung erarbeitet, erklärt Narrenmeister Christoph Bechtold. "Natürlich versuchen wir, den größtmöglichen Schutz zu bieten." Aus aktuellem Anlass fand gestern Morgen deshalb ein Gespräch mit dem Leiter des Polizeireviers Rottweil statt. Am Narrentag selbst wird neben der Polizei ein privater Sicherheitsdienst im Einsatz sein.

Eine weitere Großveranstaltung ist der Weihnachtszauber in Triberg. Bei der beliebten Veranstaltung von 25. bis 30. Dezember werden wieder rund 45 000 Besucher in der Stadt im Schwarzwald-Baar-Kreis erwartet. Zumal Michael Aschenbrenner, Sprecher des Polizeipräsidiums Tuttlingen erklärt, der ländliche Raum sei kein Ausschlusskriterium mehr. Gerade aus diesen Gründen stehe der Weihnachtszauber in Triberg in gewisser Weise im Fokus.

"Bei entsprechenden Events werden wir aufgrund der aktuellen Ergebnisse natürlich die Präsenz erhöhen", so Aschenbrenner mit Blick auf die Veranstaltung an den höchsten Wasserfällen Deutschlands. Während man die Jahre zuvor "eher den Verkehr geregelt" habe, seien die Vorzeichen nun andere. "Die Bürger und Besucher Tribergs müssen damit rechnen, dass insbesondere zum Außenschutz Beamte mit Maschinenpistolen unterwegs sind."

Das Signal ist klar: Die Polizei sei da und man könne "schnell und wirkungsvoll reagieren". Hierzu wäre es teilweise auch notwendig, dass Kollegen, die Weihnachten eigentlich mit der Familien verbringen wollten, Dienst schieben müssten. "Das sind für die Beamten natürlich private Einschnitte, aber es ist unser Selbstverständnis, dass wir in solchen Fällen entsprechend reagieren." Denn: Es gäbe zwar keine konkrete, "aber eine abstrakte Gefährdungslage", wie der Polizeisprecher erklärt.

Im Dezember hat Hauser-Reisen aus Rottweil viele Busfahrten zu Weihnachtsmärkten und Städtereisen im Programm. Ziele sind etwa Stuttgart, München, Nürnberg, Straßburg oder Colmar, zählt Waltraud Keller von der Geschäftsleitung auf. Von der menschlichen Tragödie einmal abgesehen: "Uns Reiseveranstalter trifft so etwas schon hart", erklärt sie.

Beispielsweise aufgrund der Terroranschläge 2015 in Paris seien die Fahrten in die französische Hauptstadt völlig weggebrochen, davor waren sie ein wichtiges Standbein für das Unternehmen. Zum ersten Mal fährt nun an Silvester wieder ein Bus in die französische Hauptstadt.

Bis gestern Nachmittag seien noch keine Stornierungen bei Hauser-Reisen eingegangen. Sie hofft, dass ihre Kunden nicht den Kopf in den Sand stecken und beschließen, zu Hause zu bleiben. Zumal Keller vermutet, dass die Polizei nach den jüngsten Ereignissen die Sicherheitsvorkehrungen in Großstädten noch einmal verstärken wird.

Nur bei Reisewarnungen fürs Ausland gibt’s kostenlose Stornierungen

Auch Günter Hauser, Regionalleiter des Reisebüros Bühler in Rottweil, hat bis gestern Mittag noch keine Stornierungen verzeichnet – obwohl viele zum Jahreswechsel in Großstädte, gerade Berlin, reisen. Jeder müsse selbst entscheiden, ob er den Urlaub antrete oder nicht, meint Hauser. Doch 100-prozentige Sicherheit gebe es ohnehin nirgends. "Eigentlich wollen Terroristen ja, dass wir unser Leben ändern." Seiner Meinung nach wäre das aber genau die falsche Reaktion. Davon abgesehen seien kostenfreie Stornierungen für Berlin-Reisen wegen des Anschlags gar nicht möglich. Anders sei das, wenn das Auswärtige Amt für bestimmte Länder eine Reisewarnung ausspreche. Dann bieten Veranstalter meist von sich aus einen kostenlose Rückgabe der Buchung an. Reisewarnungen beziehen sich allerdings aufs Ausland.

Die evangelische Pfarrerin Esther Kuhn-Luz in Rottweil wird auf das Attentat in Berlin im Gottesdienst an Heiligabend zu sprechen kommen. Derzeit fänden die Menschen viele Gründe sich zu fürchten, so Kuhn-Luz. Die Weihnachtsgeschichte, die sich in Armut und Dunkelheit abspiele, aber sage gerade wie der Engel: "Fürchtet euch nicht." Die Geschichte wolle den Menschen zeigen, dass sie sich nicht von der Furcht bestimmen lassen dürfen. Aus Furcht erwachse Misstrauen, auch und gerade gegenüber dem Fremden.

Weihnachten erinnere an die eigenen Wurzeln und sei ein Erinnerungsort, der Frieden und das friedliche Miteinander verheiße. Die Terroristen seien dagegen in ihren Augen Entwurzelte, die eine innere Heimatlosigkeit fühlten. Die meisten Muslime empfänden solche Anschläge als Angriff auf ihre friedliche Religion, die damit missbraucht werde. Dies schreibe auch der Vorsteher der muslimischen Ditib-Gemeinde in einem Weihnachtsgruß an sie, berichtet Esther Kuhn-Luz.

Auch der katholische Dekan Martin Stöffelmaier wird in den Weihnachtsgottesdiensten auf den Anschlag Bezug nehmen und auf die Diskrepanz zwischen der Friedensverheißung des Evangeliums und der blutigen Realität des Weltgeschehens verweisen. Zum Anschlag sagt Stöffelmaier: "Ein solches Geschehen ist entsetzlich, ich muss es im Gottesdienst erwähnen." Er verspüre eine gewisse Hilflosigkeit, gibt er zu, denn er habe keine Lösung und könne nur versuchen, die richtigen Fragen zu stellen. Kriege seien nie Gottes-, sondern immer Menschenwerk, und deshalb müsse auch der Mensch den Kreislauf der Gewalt durchbrechen.