Rottweil Die Farben der Natur

In der Pelagiusgemeinde haben sich mehrere Frauen und eine Gruppe der Pelagiusjugend (PJA) getroffen, in den zurückliegenden Wochen und Tagen Früchte, Kräuter, Obst, Beeren, Brot und Wein zusammengetragen, und viele Gaben wurden auch im Pfarrhaus von den Gemeindemitgliedern abgegeben. So konnten die Frauen einen beeindruckenden und farbenfrohen Erntedankaltar aufbauen. Die Kindergartenkinder hatten auch dieses Jahr wieder ein Wägelchen mit Obst und Früchten zusammengestellt.

Die Kinder wiesen im Familiengottesdienst mit einem Rollenspiel auf die Bedeutung des Brotes hin. Pfarrer Thomas Böbel sagte bei seiner Predigt, dass für die Gaben des Jahres, die uns die Natur geschenkt hat, gedankt werde.

Pfarrer Böbel segnete am Ende seiner Ausführungen die Erntegaben. Später werden Obst, Früchte, Brot und Beeren an Bedürftige aus der Kirchengemeinde verteilt.