Rottweil Die Fakten lassen Raum für Diskussionen

Die Stadtverwaltung betont: Aufgrund des laufenden Prozesses sind nicht alle Antworten abschließend. Raum für Diskussionen lässt aber auch die Interpretation der einzelnen Zahlen. Ein Beispiel: Während die Sprecher der neu gegründeten Bürgerinitiative, Winfried Hecht, Gisela Stier und Werner Fischer, aus erwarteten 400 000 Besuchern im Jahr bei wetterabhängig etwa 100 Besuchstagen 4000 Besucher pro Tag errechnen, differenziert die Stadtverwaltung. Von 337 000 Besuchern durch Testturm und Hängebrücke pro Jahr werden 198 000 neue Tagesgäste sein. Allein für die Hängebrücke geht der Bauherr von 100 000 Besuchern pro Jahr aus, also im Durchschnitt von 275 Personen pro Tag. Gleichwohl wird eingeräumt, dass von starken Schwankungen auszugehen ist – anhängig von Jahreszeit und Wochentag.

Interessant sind in diesem Zusammenhang Ergebnisse aus den Verkehrszählungen, die der Verwaltung vorliegen, die in die Antwortsammlung bislang aber nicht eingeflossen sind. Wer sich also einen Eindruck davon machen will, wie sich bis zu 4000 Fußgänger auswirken, die über die Hängebrücke die Innenstadt erreichen, sollte sich vor Augen halten, dass heute an einem normalen Wochentag 5500 Fußgänger über die Zebrastreifen am Hauptstraßenkreuz laufen. Das Ergebnis stammt von der Zählung am Donnerstag, 20. Oktober 2011. Ein Jahr später am 25. Oktober 2012 waren es mehr als 6000. Vor der Einweihung von Rottweils neuer Mitte waren es im Januar 2011 noch 4500 querende Fußgänger.

Und auch das noch zur Einordnung: Bevor die Tonnagenbeschränkung in Kraft trat, fuhren täglich 24 500 Fahrzeuge mitten durch Rottweil. Im Oktober 2012 waren es noch 15 500 – ohne den Schwerlastverkehr.