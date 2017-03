Rottweil Die Ehrungen

Sportkreis Rottweil: Hannelore Geiger (25 Mal Dt. Sportabzeichen); Uta Gabler (20 Mal Dt. Sportabzeichen); Hermann Leins (15 Mal Dt. Sportabzeichen). Drachenfliegen: Thomas Sterzing (FAI Dreieck (Dreiecksflug) 241km in Namibia). Turn- und Sportverein Rottweil, Leichtathletik: Samira Huber (Hochsprung/Schlagball: Regionalmeisterin U12/W11); Nils Huonker (75m-Lauf/Weitsprung: Regionalmeister U14/M13); Lilli Schmitt, Salome Banholzer, Katharina Lutz (3x800-m-Staffel: 4. Platz württ. Staffelmeisterschaften). Schwimmen: Hans-Jörg Bley (1. Platz württ. Masters-Meisterschaft 100m Rücken); Marius Dziuba (5. Platz württ. Meisterschaft 50m Brust); Waldemar Kremer (1. Platz württ. Masters-Meisterschaft 100m Rücken); Sebastian Rombach (4. Platz Württ. Meisterschaft, Kurzbahnmeisterschaft 200m Brust); Lisa Roth (2. Platz württ. Meisterschaft 200m Brust); Lena Roth (6. Platz württ. Meisterschaft Staffel 4x100m Freistil mixed); Guido Slongo (4. Platz württ. Masters-Meisterschaft 100m Brust); Julian Pöltl (3. Platz württ. Kurzbahnmeisterschaft 1500m Lagen); Tim Hudelmaier (6. Platz württ. Meisterschaft, Staffel 4x100m Freistil mixed).

Tischtennisclub Rottweil: Maximilian Zepf, Felix Gaus, Ruslan Kremer und Felix Riedel (1. Platz Bezirksmeisterschaft der Jugend 2016). Kgl. Privil. Schützengilde Rottweil, Schießsport: Severin Sailer und Madeleine Maier (2. Platz Bez. Schwarzwald-Hohenz. Schüler A, Bogen Halle); Mia Bihl (2. Platz Bez. Schwarzwald-Hohenz. Schüler C, Bogen Halle); Marcel Maier (2. Platz Bez. Schwarzwald-Hohenz. Jugend B, Bogen Halle); Fabian Maier (1. Platz Bez. Schwarzwald-Hohenz. Juniorenkl. A, Luftgewehr liegend); Luis Österle (2. Platz Bez. Schwarzwald-Hohenz. Junioren B, Luftgewehr liegend); Ramona Nürnberg Nienhaus (3. Platz württ. Meisterschaft Sen. A weiblich, Luftgewehr Auflage); Josef Digeser (4. Platz Sen. C Auflage württ. Meisterschaft, kk 50m Auflage); Christiane Sautermeister und Lilly Eberhardt (2. Platz Bez. Schwarzwald-Hohenz. Schüler C, Bogen Halle); Emely Keller, Jan Scheibner und Martin Keller (1. Platz Bez. Schwarzwald-Hohenz. Schüler B, Bogen Halle und Bogen Fita); Jonas Hörnle (1. Platz Bez. Schwarzwald-Hohenz. Schüler A, Bogen Halle); Diana Sautermeister (2. Platz Bez. Schwarzwald-Hohenz. Schüler C, Bogen Fita); Manuel Keller (1. Platz Bez. Schwarzwald-Hohenz. Schüler A, Bogen Fita); Günter Hattler und Helmut Steis (6. Platz württ. Meisterschaft Sen. B, Sportpistole Auflage 25 m).

Turnverein Rottweil: Tobias Ernhofer (Gaufinale, Gaumeister, Geräte-6-Kampf); Carl Gabler (württ. Meister, Schüler-Mehrkampf); Joachim Sailer (württ. Meister, Jahn 9-Kampf Turner 30plus). Fußballverein 08 Rottweil: Hendrik Scherer, Leonardo Kurtesi, Kemal Berberglu, Luca Brem, David Ehret, Till Stauss, Raphael Steinwandel, Christopher Wiest, Semi Ziya Gökdag, Kaan Hasan Filiz Fidan, Felix Gruber, Mario Neidinger, Fidelis Stehle, Michael Bast, Moritz Dicht, Metin Karaca, Justin Lehmann, Luka Peric, Marvin Steimer, Hasan Karatas, Alessandro Palazzo, Nikos Vassiliadis und Kadir Yagci (Meisterschaft Bezirksstaffel 15/16).

Reit- und Fahrverein Rottweil, Reiten: Nadine Steiner (Springreiten: 1. Platz PSK-Cup Springen Kl.E); Julian Fetzer (Dressur: 1. Platz PSK-Cup Dressur Kl.E). TV Neufra, Handball: Simon Mauch, Tom Roth, Lukas Franjic, Elijah Moosmann, Deniz Agusi, Patrick Pfautsch, Leo Schuker, Maximilian Tilgner, Jakob Bordt, Moritz Mezger, Maximilian Kraus, Jakob Benne und Oscar Benne (Meister D-Jugend/Bezirksklasse HVW Zollern/Alb).

SILBER

Tischtennisclub Rottweil: Denise Döttling (3. Platz baden-württ. Meisterschaften). Turn- und Sportverein Göllsdorf, Schleuderball: Samuel Häußler (1. Platz baden-württ. Meisterschaften M18/19 (Landesturnfest Ulm Fünfkampf); Devin Rieger (5. Platz im Schleuderball baden-württ. Meisterschaften M16/17 (Landesturnfest Ulm Schleuderball). Turn- und Sportverein Bühlingen, Handball: Caterina Schwarz und Joelle Arno (8. Platz deut. Meistersch. des DHB-Länderpokals 2016). Sportverein Hausen, Handball: Elias Fügel (baden-württ Pokalsieger mit der JSG Balingen Weilstetten C-Jugend). Hist. Bürgerwehr Rottweil, Schießsport : Stephan Grigas (5. Platz bei den Landesmeisterschaften Perkussionsfreigewehr). Post-SG Rottweil, Leichtathletik: Liese-Lotte Unger (baden-württ. Seniorenmeisterin (W75) im Kugel-, Diskus-, und Speerwurf). TG Rottweil-Altstadt, Geräteturnen: Debora Alrutz (4. Platz baden-württ. Jahnkampf Juniorinnen); Emily Stark (3. Platz baden-württ. Mehrkampfmeisterschaften Juniorinnen); Basma Sabee (3. Platz baden-württ. Meisterschaften Schleuderball Juti A); Elisa Del Core (2. Platz bei den baden-württ. Meisterschaften im Jahn-9-Kampf). Rugby-Club Rottweil: Maria Saile, Pia Erhart, Sophia Schauber, Linda O’Brien, Anna Kallweit, Bettina Schamota, Tanja Tevs, Luisa Wilde und Velin Zängler (Liga-Pokal-Sieger im 7er-Rugby). Reit- und Fahrverein Rottweil, Reitsport: Ophelia Hertkorn (5. Platz Landesjugend-Cup). Fanfarenzug Rottweil: Sitara Geisse (2. Platz bei der 1. offenen süddeutschen Meisterschaft Baden-Württemberg im Fahnenhochwerfen/Bretten Altersklassen II, 4,40m). HSG Rottweil, Handball: Luca Geiss, Julian Augstein, Severin Bantle, Patrick Müller, Adrian Fülles, Niklas Hummel, Fabian Bertsche, Damian Krause, Nico Singer, Leon Holzer, Samuel Häußler, Simon Nagel, Leon Bohlken, Marc Krug, Felix Müller, Elias Honer, Gabriel Schweizer, Tim Singer, Nicholas Günthner, Markus Brachmann und Niklas Weinmann (Aufstieg in die baden-württ. Oberliga A-Jugend); Nicole Hess, Melina Katzmeier, Elena Schäfer, Berit Berner, Wiebke Berner, Elena Frey, Lena Holzer, Katrin Lange, Diamanta Lokaj, Magdalena Winterhalter, Lena Decker und Lea Franz (Aufstieg in die baden-württ. Oberliga B-Jugend). Sportkreis Rottweil: Dietmar Schmitzberger (40 Mal Dt. Sportabzeichen); Karl Behlke, Reinhold Kamlbach (35 Mal Dt. Sportabzeichen). Turn- und Sportverein Rottweil, Leichtathletik: Nora Labriga, Ellen Auch und Lena Schanz (4x100-m-Staffel: 4. Platz baden-württ. Meisterschaften Frauen); Franziska Wachtel (200m: 3. Platz südd. Meisterschaften wJ U23); Valentin Schneider (Dreisprung: 2. Platz baden-württ. Meisterschaften M U23); Victoria Fichtel (Dreisprung: 1. Platz baden-württ. Meisterschaften W U23). Schwimmen: Elias Pufke (1. Platz süddeutsch. Jugendländervergl. Team Ba-Wü). LG Rottweil, Handball: Felix Riedel, Lars Grespan, Paul Wüst, Leo Benz, Michael Bast (Jugend trainiert für Olympia: Team wurde Landessieger und vertrat Baden-Württemberg beim Finale in Berlin, Platz 12).

GOLD

1. Deutscher Skat- und Spielkartenverein: Marciella Öhler (2. Platz dt. Mannschaftsmeisterschaften). Sportverein Hausen, Handball: Erik Seeger (Nominierung in die Jugend-Nationalmannschaft des DHB); Julia Scharff (Dt. Meister HVW-Pokal, Jahrgang 99).

Hist. Bürgerwehr, Schießsport: Horst Bühner (1. Platz dt. Modellkanonenmeisterschaft Klasse 1); Marcel Bühner (1. Platz dt. Modellkanonenmeisterschaft Klasse 2); Jürgen Henne (1. Platz dt. Modellkanonenmeisterschaft Klasse 9); Bairam Lokaj, Wolfgang Bertsch (1. Platz dt. Modellkanonenmeisterschaft Klasse 4); Margarete Bühner (1. Platz Dt. Meister Modellkanonen Mannschaft). Schneelaufverein Rottweil, Inline-Alpine: Adrian Grießer (2. Platz im Slalom u. Riesenslalom dt. Meisterschaften).

Fanfarenzug, Fahnenhochwurf: Jessica Vogt, Monika Güthner, Lorena Karbstein (Weltmeister Mannschaft im Fahnenhochwurf Altersklasse Damen, 15m). Turn- und Sportverein Rottweil, Leichtathletik: Christoph Burkard (6. Platz bei den paralympischen Spielen über 100m Brust). Turn- und Sportverein Bühlingen, Handball: Celine Effinger (Berufung in die baden-württ. Landesauswahl, Spiele gegen Nationalmannschaft Schweiz und Frankreich). Sportkreis Rottweil: Uli Rühle (45 Mal Dt. Sportabzeichen). Reit- und Fahrverein Rottweil, Reitsport: Julia Schneider (Dressur: Berufung Landeskader). Kgl. Privil. Schützengilde Rottweil: Monika Hattler (2. Platz dt. Meisterschaft Sen. B weibl, Luftpistole Auflage). Rugby-Club Rottweil: Noemi Mager und Franziska Holpp (Berufung in die Nationalmannschaft); Lukas Kästner, Leon Hopfauf, Noah Österle, Vadim Schamota, Marc Schüler, Henrik Weiß, Lukas Schippert, Bjarne-Elias Stern, Lionel Njoya und Wilhelm Sailer (3. Platz bei der dt. Meisterschaft im 15er-Rugby U18); Noah Volkers, Vincent Holpp, Manuel Jäger, George Matthew und Walter Weber (2. Platz bei der dt. Meisterschaft im 15er-Rugby U18). TKI Tai Jitsu Karate International, Kampfsport: Sergei Steinle (1. Platz dt. Meisterschaft. Freestyle Waffenkata); Daniel Madanov (2. Platz dt. Meisterschaft Kickboxen Leichtkontakt); Justin Dexheimer (1. Platz dt. Meisterschaft. Kickboxen Leichtkontakt); Leon Frankol (2. Platz dt. Meisterschaft. Kickboxen Leichtkontakt); Daniel Wihelmsen (1. Platz dt. Meisterschaft. Kickboxen Leichtkontakt).

Rottweil. Im Rampenlicht auf der Bühne der Stadthalle Rottweil standen 243 Sportler. Persönlichkeit des Sports wurde Christoph Burkard vom TSV Rottweil. Oberbürgermeister Ralf Broß fand zu Beginn die passenden Worte: "Rottweil präsentiert sich stolz als Sportstadt, denn diese Erfolge gründen auf der hervorragenden Vereinsarbeit und dem Engagement vieler Einzelner." Dass auch die Stadt Rottweil ihren Teil dazu beiträgt, ließ er dabei nicht unerwähnt.

Arbeiten im Stadion

Für ihn und den Gemeinderat seien diese Anstrengungen Verpflichtung. Er sehe sich in der Pflicht, gute Bedingungen für den Sport zu erhalten. So werde ab 2018 das altehrwürdige Rottweiler Stadion schrittweise saniert und erneuert. Am Anfang stehe die Flutlichtanlage, die bei manchem Kick in den Abendstunden ihren Dienst versage.

Broß wies auf die sehr gute Zusammenarbeit mit dem Stadtverband für Sport hin. Ein vertrauensvoller Umgang ist nach seinen Worten Garant für die Umsetzung auch schwieriger Projekte. Der Vorsitzende des Stadtverbands für Sport, Manfred Trescher, wies ebenfalls auf das positive Engagement der Vereine hin. Aus dieser Arbeit heraus folgert er: "Mit tollen Leistungen im Jugend- und Aktivenbereich und im Breiten- und Leistungssport haben sich unsere Sportler und somit auch die Vereine wieder weit über Rottweils Grenzen hinaus hervorragend präsentiert."

Persönlichkeit des Sports 2016 wurde Christoph Burkard – ein Athlet, der sich innerhalb von 16 Jahren im Schwimmsport von Rottweil in die ganze Welt schwamm. Diese Leistungen seien besonders beeindruckend, fehlen ihm doch seit Geburt beide Unterschenkel. Auf Burkards Erfolgsliste stehen Teilnahmen an Europa- und Weltmeisterschaften sowie den Paralympics in Sydney, Peking, Athen, London und Rio. "Der Rottweiler Spitzensportler schaffte dabei eine Bestzeit nach der anderen, schwamm Weltrekorde in 39 Platzierungen – ein Ausnahme-Athlet im Schwimmsport, eine Motivation für uns alle, ein sportlicher Botschafter von Rottweil", erinnerte Broß in seiner Laudatio. Der Athlet aus Horgen, der für den TSV Rottweil startet, wurde in der Stadthalle mit stehendem Applaus empfangen.

Der kurzweilige Ehrungsabend wurde begleitet durch Kevin Knoche mit seiner "magischen Spieluhr", den Videoclip-Dancers des Turnvereins (TV) Rottweil, ART-Artistik, rhythmischem Tanz des TV Rottweil, einer Kampfsportvorführung des TKI Rottweil und einem HipHop-Medley, aufgeführt von der DEF-Crew der Tanzschule Herzig.