Rottweil Die Chefin Erler

In Rottweil ist Erler für ihr Engagement bei der Suche nach einem Festsaal im Alten Gymnasium-Standort als Staatssekretärin für Zivilrecht und Bürgerbeteiligung bekannt. Dass sie 1991 eines der größten deutschen Unternehmen mit mehr als 1300 Mitarbeitenden gründete und rund 20 Jahre erfolgreich führte, dürfte vielen neu sein. Bis heute arbeitet die pme Familienservice GmbH für mehr als 600 Unternehmen in Deutschland. Aufgrund ihrer Mitarbeiterstruktur hat das Unternehmen eine eigene, Frauen spezifische Arbeitskultur entwickelt, über die sie an diesem Abend referiert. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.