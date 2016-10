Rottweil Die Chance auf den goldenen Boden

Rottweil. Im Rahmen des bundesweiten Programms "ProBeruf – Berufserprobung für Flüchtlinge" schnuppern sie in den einzelnen Werkstätten der Bildungsakademie erste Handwerksluft. Gefördert und unterstützt wird das Projekt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau. "Wir wollen den Flüchtlingen die vielfältigen Möglichkeiten im Handwerk vermitteln und ihnen das Modell der dualen Ausbildung näherbringen", sagt Heiner Maute, Leiter der Bildungsakademie Rottweil.

Die Flüchtlinge, die allesamt Vorbereitungsklassen für Arbeit und Beruf an der Erich-Hauser-Gewerbeschule in Rottweil besuchen, verbringen insgesamt zwei Wochen an der Bildungsakademie. Dort lernen sie sechs verschiedene Berufe des Handwerks kennen und sammeln dabei erste praktische Erfahrungen. "Das ist eine ideale Ergänzung zu unserem Unterricht, der nur drei Berufspraxisstunden pro Woche vorsieht", sagt Schulleiter Stefan Steinert über die Kooperation mit der Bildungsakademie.

Nach der Berufsorientierung in den Werkstätten lernen die Flüchtlinge dann auch die alltägliche Praxis kennen und absolvieren – für einen oder mehrere Tage – ein Kurzpraktikum in einem Handwerksbetrieb. "Der Idealfall wäre, dass es uns gelingt, den einen oder anderen Flüchtling für eine Ausbildung im Handwerk zu begeistern", so Heiner Maute.