Rottweil "Die Brötchen müssen Sie anlachen"

Erfüllt ein Brötchen all diese Kriterien, so erhält es die Bestnote sehr gut mit 100 Punkten. Um als gut bewertet zu werden, benötigt man mindestens 90 Punkte. Doch den Bäckern geht es nicht um gute Noten – vor allem interessiert sie das Feedback des Prüfers.

Aktion findet bei den Kunden großen Anklang

"Ich mache gerne Vorschläge und gebe Verbesserungstipps", sagt Stiefel. Der Schenkenzeller Raphael Springmann war gestern zum zweiten Mal dabei. Klarer Sieger war sein Baguette: "Das ist natürlich klasse", lautete das Urteil des Prüfers.

Einige Brötchensorten schnitten hingegen nicht ganz so gut ab, teils waren sie zu trocken, teils zu rissig. Springmann nahm die Verbesserungsvorschläge dankend an: "Das lohnt sich für mich."

Dem schloss sich auch Dietmar Link, der Obermeister der Bäckerinnung, an. "Der Prüfer spürt, wenn die Dosierung falsch ist." Dies sei zum Beispiel beim Roggenmischbrot der Fall gewesen. "Mit dem stehen wir sowieso auf Kriegsfuß", sagt Link lachend.

Die neue Traditionskruste bekam hingegen sogar ein extra Lob. Das Tessiner Brot erhielt zum dritten Mal in Folge die Bestnote und somit eine Sonderauszeichnung. Die große duftende Auswahl an neuen Brötchensorten lockte gestern viele Kunden an den Tisch in der Eingangshalle der Volksbank – die meisten hätten gerne etwas gekauft.

"Für das Handwerk ist das eine gute Möglichkeit, um sich öffentlich zu präsentieren", sagt Stiefel.