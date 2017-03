Rottweil Die Barrierefreiheit beginnt im Kopf

Rottweil. Viel vor haben die Mitarbeiter der Aktionsgemeinschaft GIEB, wie beim Pressegespräch mit Projektkoordinatorin Silvia Gmelin, Iris Wößner von der Bruderhausdiakonie und Gerhard Winkler, kommunaler Behindertenbeauftragter und Bürgermeister a. D., deutlich wurde. GIEB steht für Gestalten, Informieren, Erleben und Beteiligen und wurde im November 2016 neu gestartet. Mittlerweile wird das Inklusionsprojekt finanziell von der Aktion Mensch unterstützt. Die sechs großen Kooperationspartner sind der Landkreis Rottweil, die Lebenshilfe im Landkreis Rottweil gGmbH, die Vinzenz von Paul gGmbH, die Bruderhaus Diakonie im Landkreis Rottweil, die ökumenische Kinder- und Jugendförderung und die Behindertenhilfe der Stiftung St. Franziskus Heiligenbronn.

Leben autonom gestalten

"Die Projektlaufzeit von GIEB ist von Aktion Mensch bis zum Januar 2019 begrenzt, aber bis dahin werden wir finanziell von ihnen unterstützt. In dieser Zeit wollen wir so viele nachhaltige Ziele für das Inklusionsprojekt wie nur möglich realisieren und die Barrieren in den Köpfen der Bevölkerung abbauen, Menschen mit Handicap wollen selbstständig sein und wir alle können uns daran beteiligen, Leben autonom zu gestalten", erzählt Silvia Gmelin. Die Aktionsgemeinschaft richtet sich an alle Menschen, mit und ohne Behinderung, und das in kulturellen, bildungs- und freizeittechnischen Bereichen des alltäglichen Lebens. Iris Wößner erläutert: "Es ist eine wesentliche Aufgabe von uns, in den Kommunen zu schauen, welche integrativen Möglichkeiten es bereits gibt. Dabei geht es uns vor allem um die Info und Vernetzung des ganzen Landkreises. Es muss den Menschen bewusst werden, was sie alles tun können und wie schnell man selbst aus der Gesellschaft exkludiert werden kann. Das passiert nicht nur bei körperlichen und geistigen Behinderungen, sondern auch bei psychischen Erkrankungen, im Alter oder als Flüchtling."