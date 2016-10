Rottweil Die Aussicht belohnt für alle Mühen

Nach einem geselligen Hüttenabend wurde am nächsten Morgen bei wolkenlosem Himmel und besten Wetterbedingungen das nächste Ziel in Angriff genommen. Über den Gehrengrat und das Steinerne Meer wanderte die Gruppe zur Freiburger Hütte, um mit dem Wanderbus zum Ausgangspunkt zurückzufahren. Vom 2439 Meter hohen Gehrengrat ging der Weg weiter durch das Steinerne Meer. Der ausgetretene, oft glatte Pfad erforderte ein hohes Maß an Trittsicherheit, so dass bei der Freiburger Hütte eine wohlverdiente Rast eingelegt wurde.

Auch für den letzten Abschnitt war nochmals Konzentration gefragt. Glücklicherweise hielten sich an diesem Tag die Gewitterwolken zurück, bis die Frauen das Wochenende unter dem Dach einer Gastwirtschaft ausklingen ließen.