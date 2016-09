Rottweil Die alten Hits im Gepäck

Rottweil. Nach ihrem erfolgreichen Revival in der Rottweiler Markthalle im April 2015 sind sie weiter on Tour: Groovige Beats, rockige Sounds und ein gnadenloses Saxofon: so wird "Frame of Mind" beschrieben.

Die fünfköpfige Rottweiler Kult-Band um Frontmann Edgar Bühler und Saxofonist Volker Basler ist seit den 90er-Jahren in der Region bekannt. Die Musiker sind in zahlreichen musikalischen Formationen wie der Intakt Allstyle Band oder dem Jazzduo "Bühler & Hess" aktiv.

In ihren Konzerten präsentiert die Band Titel aus ihrer CD "The Second Wind" – aufgenommen 1999, aber bislang unveröffentlicht. Gespielt werden auch die damaligen Publikumshits, wie "Golden Rain" oder "Only for my friends". Komplettiert wird das Programm durch zwei neue, selbst komponierte Titel sowie individuelle Interpretationen bekannter Titel der Musikgeschichte.