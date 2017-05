Rottweil Die aktuelle Politik dominiert

Rottweil. Der Fantasie der Kinder sind keine Grenzen gesetzt. Die inneren Gedanken jedoch nach außen zu tragen und sie dem Urteil einer Jury zu überlassen, erfordert neben der Kunst, sie in Worte zu fassen, vor allem Mut, eröffnete Jürgen Lutz als Gesamtorganisator die Preisverleihung der Schreibspuren. Fantastische Geschichten, die in den zurückliegenden Jahren als Trend verzeichnet wurden, wichen in diesem Jahr der Auseinandersetzung mit aktuellen politischen und gesellschaftlichen Ereignissen, sagte Lutz. Sowohl in Lyrik als auch in Prosa wurden der Klimawandel, die Flüchlingsproblematik, der atomare Konflikt und die Gefahren im Internet thematisiert.

In ihren Texten zeigten sie Gespür für die aktuelle Weltsituation, schauten genau hin, setzten sich auseinander und schlussfolgerten – aber weit weniger Teilnehmer als in den Jahren davor. 72 Schüler aus den drei Rottweiler Gymnasien und der Realschule griffen zum Stift. Im vergangenen Jahr waren es noch 93 Schüler. Den Rückgang verzeichnete Lutz in der oberen Jahrgangsstufe bei nicht mal einem einzigen Beitrag in der Kategorie Lyrik. Die hohen Teilnehmerzahlen aus den Jahrgangsstufen 5/6 und 7/8 wecke freilich die Hoffnung, dass die Begeisterung für das Schreiben bis in die oberen Stufen erhalten bleibe.

Eine, die über ihre ersten Schritte mit den Schreibspuren ihre Berufung fand, saß als Überraschungsgast im Publikum. Arunika Senarath nahm mehrmals am Rottweiler Wettbewerb teil und brachte Anfang des Jahres mit "Diese eine Nacht" ihr erstes Buch heraus. Auch sie griff mit der Pegida-Bewegung ein aktuelles Thema für ihren Roman auf.