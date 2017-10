Rottweil Die Abkehr vom Kleiderkonsum

Nach vielen Jahren des Kleiderkonsums hat der Einsturz des Gebäudes Rana Plaza in Bangladesh am 24. April 2013 ein Umdenken bei Annette Reif aus Aldingen ausgelöst. Die Entscheidung, den Inhalt ihres Kleiderschranks komplett zu überarbeiten und sich auf wenige Farben und Schnitte zu konzentrieren, erleichtert ihren Alltag, so berichtet die Referentin. Durch ihren emotionalen Bericht konnten die interessierten Zuhörer die Gründe dafür nachvollziehen. Sie konnten aus dem Vortrag, der viele unterschiedliche Aspekte beleuchtete, konkrete Tipps und Anregungen mitnehmen.

In der abschließenden lebhaften Diskussionsrunde bestätigte ein anwesender Brancheninsider, dass alle Aussagen von Annette Reif inhaltlich korrekt seien. Er lud zudem ein, sein regionales Unternehmen zu besuchen, um sich vor Ort von einem positiven Beispiel, wie auch heutzutage in Deutschland und Europa Textilien produziert werden können, überzeugen zu können