Rottweil Die A 81 kommt ins Schwabenalter

Allerdings war die Resonanz der Autofahrer am Anfang recht verhalten. "In der ersten Zeit war nachts kaum ein Auto zu sehen", erinnert sich der frühere Autobahnmeisterei-Chef. Das hat zumindest die Einrichtung von Baustellen leichter gemacht, denn: Den Ärger mit dem Untergrund gab es schon damals. "Gleich im ersten Jahr hatten wir die ersten Hebungen und mussten sanieren", berichtet Sauerland. Ein Problem, das sich bis heute im Bereich Oberndorf fortsetzt (wir berichteten).

Das Verkehrsaufkommen hat sich in den letzten Jahren freilich deutlich geändert. Vor rund 20 Jahren zählte man etwa 30 000 Fahrzeuge in 24 Stunden, heute sind es bereits 50 000 Fahrzeuge – Tendenz steigend. Die Verkehrsader von der Landeshauptstadt Stuttgart in die Gebiete der Baar, Alb und des Bodensees wird liebevoll-spöttisch auch gerne "Spätzle-Highway" genannt, weiß Sauerland.

Bestimmt durch die abwechslungsreiche Topographie von Neckar- und Eschachtal waren beim Bau eine Vielzahl an Unter- und Überführungsbauwerke erforderlich. Die Neckartalbrücke bei Villingendorf ragt hier besonders heraus. Als "einmaliges optisches Meisterwerk im Bereich der Autobahnmeisterei Rottweil" wird die Brücke beschrieben.

Aufgrund der geologischen Verhältnisse mussten umfangreiche Baugrundinjektionen eingebracht werden. Das Gesamtbauwerk unterteilt sich in zwei Brückenhälften, jede Hälfte erhielt gesonderte Gründungen, Pfeiler, Bögen und Überbauten. Die Brücke hat eine Länge von 365 Metern, die Höhe beträgt 95 Meter, wobei die Spannweite zwischen den Kämpfern (Widerlagern) 154 Meter beträgt. Und schon damals machte die Region mit Rekorden von sich reden: "Sie war die weiteste Bogenbrücke in Beton in Deutschland", weiß Willi Sauerland. Die Bauzeit betrug 36 Monate, die Brücke kostete 15,7 Millionen Mark.

Die Verantwortlichkeit der Autobahnmeisterei mit ihrem heutigen Leiter Hans-Dieter Wölk reicht von der AS Rottenburg bis zur Betriebsumfahrt bei Oberbaldingen. Dies sind etwa 75 Kilometer, zuzüglich 20 Kilometern an Ein- und Ausfahrten der Anschlussstellen. Rund 30 Mitarbeiter sorgen für die Aufrechterhaltung und Sicherheit des Verkehrs und kümmern sich um die Einsatzfahrzeuge.

Zu tun gibt es jede Menge: Besonderes Augenmerk gilt dem Winterdienst mit Schichtbetrieb und Rufbereitschaft rund um die Uhr. Schließlich betreut das Rottweiler Team eine der höchsten Autobahnen Deutschlands. Zudem müssen zwei Tank- und Rastanlagen und 15 Parkplätze mit sechs WC-Anlagen stetig kontrolliert, gewartet und saubergehalten werden.

Und viele der Aufgaben nimmt der Autofahrer, der über die Autobahn fährt, gar nicht wahr: Mit enormem Aufwand werden die Rückhaltebecken und Entwässerungslagen, insbesondere die Einlaufschächte, in Funktion gehalten, die Pflege des Straßenbegleitgrüns fordert enormen Maschinen- und Geräteeinsatz. Täglich werden bei Streckenkontrollen die Leit- und Schutzeinrichtungen überprüft und gegebenenfalls die schnelle Reparatur veranlasst. Bei bis zu 600 Unfällen im Jahr – viele Blechschäden – geht die Arbeit nicht aus.

Jetzt kommt sie also ins Schwabenalter, die Autobahn. Zum 40. Geburtstag am 12. Oktober ist zwar keine Party in Sicht, aber wer an diesem Tag über die Autobahn rauscht, kann ja ein kleines "Happy Birthday" trällern.