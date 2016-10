Rottweil Dialog ist eine wichtige Voraussetzung für Frieden

Die Vortragsreihe der Evangelischen und Katholischen Erwachsenenbildung ist dieses Jahr in eine Ausstellung unter dem Titel "Weltreligionen-Weltfrieden-Weltethos" eingebettet, die im ersten und zweiten Obergeschoss der Klinik zu besichtigen ist. Im Namen des Rottweiler Krankenhauses begrüßte Chefarzt Martin Maunz die Gäste.

Zur Eröffnung hatten sich viele Interessierte eingefunden, die zunächst von Frido Ruf und dann von. Johannes J. Frühbauer, dem Bereichsleiter Weltethos und Gesellschaft der Stiftung Weltethos Tübingen, in die Thematik eingeführt wurden.

Die Ausstellung handle von den Religionen und den ihnen gemeinsamen Werten. Sie führe die Unterschiede auf – aber sie betone vor allem die elementaren Gemeinsamkeiten zwischen den Religionen. Frido Ruf: "Auch wir tun uns schwer mit dem Fremden, mit der Akzeptanz des Andersseins und Andersdenkens. Wir leben in einer Zeit, in der wir mehr auf das Trennende, auf die Unterschiede, denn auf das Gemeinsame schauen – in der Welt, in Europa, in Deutschland." Der Dialog zwischen den Religionen sei eine zwingende Notwendigkeit für den Frieden, denn nur er ebne den Weg für ein globales Ethos, gemeinsam getragen von religiösen und nichtreligiösen Menschen.