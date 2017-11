Rottweil Dialekt wird zum dritten Darsteller

Das Motiv des verlorenen Sohnes wird in sein Gegenteil verkehrt, denn der Vater gewinnt diesen nicht in reumütigem Zustand zurück, sondern wird vielmehr auf seine Seite gelockt, erfährt seine eigene Gier, die von den verheißungsvollen Versprechungen seines Sohnes gereizt wird. So finden sich auch Anklänge einer unaufdringlichen Moral, der Frage nach dem Mittelweg zwischen Sparsamkeit und Verschwendung. Doch vor allem bleibt "Mostellaria" eins: eine Komödie, die zum Schmunzeln und Lachen anregt, dargeboten von Michael Otto und Peter Burri. Weitere Aufführungen sind am 25. November am 2., 8., 9. und 16. Dezember, jeweils ab 20 Uhr im "Adler" in Hausen.