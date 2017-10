Rottweil Detlev Maier ist neuer GHV-Chef

Rottweil. Eine Ära beim GHV geht zu Ende. Zumindest ein bisschen. Karin Huonker, acht Jahre lang Aktivposten, Ideengeberin und die Stimme des örtlichen Handels und des Gewerbes, ist, wie angekündigt, nicht mehr Vorsitzende des Gewerbe- und Handelsvereins. Sie hat sich bei der Wahl im Rahmen der Hauptversammlung am Dienstagabend im Hotel Johanniterbad nicht mehr zur Verfügung gestellt. Als stellvertretende Vorsitzende indes wird sie den neuen Vorsitzenden Detlev Maier (er war bislang ihr Stellvertreter) mit Rat und Tat unterstützen.

Das war quasi der Deal, der die Rochade überhaupt erst möglich gemacht hat. Huonker wollte schon seit Längerem den Vorsitz abgeben. Das durfte sie, indem sie ihrem Nachfolger zusagte, weiterhin zur Verfügung zu stehen. Jeweils einstimmig wurden die beiden gewählt.

Es liegt etwas Wehmut in der Luft in dem großen Nebenraum im Hotel Johanniterbad in Rottweil. Die Versammlung des GHV ist gut besucht. Der Termin nicht unbedeutend. Karin Huonker, die vor einem Jahr angekündigt hat, kürzer treten zu wollen, hat viel für den Verein und die Stadt getan. Das weiß auch Bürgermeister Christian Ruf nur zu gut, selbst wenn er erst seit eineinhalb Jahren in Rottweil ist. Die Zusammenarbeit mit ihr sei sehr vertrauensvoll, Karin Huonker sei sehr verlässlich, das Klima von Offenheit geprägt gewesen.